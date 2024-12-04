كاس الكونفدرالية الافريقية/نادي جاراف-اتحاد العاصمة: أبناء الزي "الأحمر والأسود" يحلون بدكار

الجزائر- وصلت بعثة ممثل الجزائر في كاس الكونفدرالية الإفريقية, نادي اتحاد العاصمة, يوم الاربعاء الى العاصمة السنغالية داكار, تحسبا لمواجهة نادي جاراف المحلي يوم الاحد المقبل على الساعة ال00ر17سا بتوقيت الجزائر, في مقابلة تدخل لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثالثة) من المنافسة الافريقية, حسب ما افاد به النادي العاصمي عبر موقعه الرسمي.

واوضح بيان اتحاد العاصمة ان الفريق تم استقباله من قبل السيد بشير مختاري, السكرتير الأول لدى سفارة الجزائر في السنغال, إلى جانب مسؤولين من نادي جاراف السنغالي.

وبعد ذلك, تنقلت بعثة اتحاد العاصمة التي وصلت الى دكار عبر رحلة عادية و مباشرة , إلى فندق "راديسون ديامنياديو داكار", الذي سيمكث فيه الفريق طيلة فترة تواجده بداكار, و الذي يتميز بخدمات راقية وبموقعه القريب من ملعب عبد اللاي واد الذي سيحتضن المقابلة .

وفي الجولة الاولى من المنافسة كان فريق اتحاد الجزائر قد فاز بنتيجة عريضة على ضيفه نادي اورابا السنغالي بنتيجة (6-0),في فوز وضع الفريق العاصمي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة رفقة نادي اساك ميمواز الايفواري الفائز هو الآخر على نادي على جاراف السنغالي بنتيجة (2-0), فيما يحتل المنتخبان المنهزمان المركز الثالث بدون رصيد.

ومن جهته سيستقل ممثل الجزائر الثاني في كاس الكونفدرالية يوم الاحد المقبل بملعب الشهيد حملاوي(00ر17سا) ضيفه نادي سيمبا التنزاني لحساب الجولة الثانية (المجموعة الاولى), فيما ستجمع المواجهة الاخرى في نفس المجموعة بين نادي برافوز دو ماكيز الانغولي و ضيفه النادي الصفاقسي التونسي .

وفي الجولة الأولى من المنافسة القارية, التي لعبت مقابلاتها الأسبوع الماضي, فاز شباب قسنطينة على النادي الصفاقسي بنتيجة (1-0) بملعب رادس بتونس و مثله مثل نادي سيمبا التانزاني الذي فاز على نادي برافوز دو ماكيز بنتيجة (1-0) .

ويحتل شباب قسنطينة و نادي سيمبا مناصفة المركز الاول ب3 نقاط فيما يتقاسم النادي الصفاقسي التونسي و برافوز ماكيز الانغولي بصفر نقطة .