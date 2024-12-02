كاس افريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بسيدي موسى

الجزائر-أجرى المنتخب الوطني الجزائر لكرة القدم (سيدات), يوم الأحد, غداة المواجهة الودية الثانية أمام أوغندا, حصة تدريبية جديدة بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى, تندرج في اطار التحضيرات لكأس افريقيا للأمم 2024 (المؤجلة إلى 2025), المقررة في الفترة الممتدة من 5 الى 26 يوليو, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على أوغندا بنتيجة 2-0 في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما السبت الفارط بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية أن " هذه الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبات تحت إشراف الناخب الوطني فريد بن ستيتي الذي ركز العمل فيها رفقة طاقمه الفني على عدة ورشات, شملت الركض, المرونة, بالإضافة إلى تمارين الاتزان".

وأضاف بيان الفاف أنه في فترة بعد الظهيرة, استفادت زميلات غوثية كرشوني من راحة منحها لهن الطاقم الفني, على أن يختتم التربص التحضيري بصحة تدريبية أخيرة مبرمجة اليوم الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية رفقة نيجيريا و تونس و بوتسوانا, على أن يتأهل المنتخبان الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي, يضاف إليها أحسن منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وكان المنتخب الوطني النسوي, الذي غاب عن النسختين الماضيتين من المنافسة القارية, قد ضمن تأهله للمرحلة النهائية لكان-2024 في شهر ديسمبر 2023, بعد فوزه على البورندي, ذهابا (5-1) و إيابا (1-0), في مقابلتين لعبتا بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة).