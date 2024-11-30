كأس الجزائر/أكابر(الدور الجهوي الأخير): إقصاء ثلاثة عشرة ناديا من الرابطة الثانية

  أدرج يـوم : السبت, 30 نوفمبر 2024 19:57     الفئـة : رياضــة

الجزائر- شهد الدور الجهوي الأخير لكأس الجزائر, إقصاء ثلاثة عشرة (13) ناديا ينشطون في بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, خلال المباريات التي جرت يومي الجمعة والسبت, والتي عرفت تأهل بعض الفرق التي تلعب الأدوار الأولى في البطولة, على غرار نجم بن عكنون ورائد القبة (مجموعة وسط-غرب) ومستقبل الرويسات واتحاد الحراش (مجموعة وسط-شرق).

ومن بين المفاجآت, إقصاء شبيبة الأبيار أمام شباب عزازقة, الناشط في مجموعة ما بين الجهات, بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

نفس السيناريو الذي عرفه فريق شباب برج منايل أمام شباب حي الجبل, حيث تمكن هذا الأخير -الناشط في قسم ما بين الجهات- من حجز مقعده في الدور المقبل بفضل ركلات الترجيح.

أما أندية نجم بن عكنون ورائد القبة اللذان يلعبان الأدوار الأولى في الرابطة الثانية, فقد تأهلا بصعوبة, عقب فوزهما أمام شبيبة تيقصراين (ما بين الجهات) 1-0  واتحاد خميس الخشنة 2-1 على التوالي.

ومن جهته, سقط مستقبل واد سلي بثنائية (0-2) أمام فريق نجم القليعة والذي ينشط بدوره في الرابطة الثانية.

وفي مواجهات أخرى جمعت أندية الرابطة الثانية هواة, أطاح شباب باتنة بجاره مولودية باتنة  بهدف دون رد (1-0), في الوقت الذي خطف فيه اتحاد الشاوية الفوز, من مولودية قسنطينة بنفس النتيجة (1-0), بينما فاز فريق شبيبة تيارت ضد مولودية سعيدة  2-1.        

وفي رابطة البليدة, فشل أمل الأربعاء من ضمان تذكرة التأهل بعد الخسارة أمام اتحاد البليدة (ما بين الجهات) بنتيجة 0-1 في مواجهة محلية جلبت جمهور غفير بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

أما داربي الجنوب الجزائري, فقد شهد فوزا عريضا لمستقبل الرويسات - الطامح في الصعود في الرابطة الأولى- أمام اتحاد ورقلة برباعية كاملة 4-0.

وبالغرب الجزائري, سقطت جمعية وهران أمام اتحاد بلعباس الذي ينشط في قسم ما بين الجهات, بنتيجة 1-0.

وستجرى القرعة الخاصة بالدور الـ32 يوم الخميس 5 ديسمبر 2024, على أن تلعب مباريات هذا الدور يومي الجمعة والسبت 20 و21 ديسمبر 2024.

  أدرج يـوم : السبت, 30 نوفمبر 2024 19:57     الفئـة : رياضــة   شارك

