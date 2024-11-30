الاتحادية الجزائرية للكوشيكي: انتخاب السيدة فاتن دريزي رئيسة جديدة

الجزائر- إنتخبت, السيدة فاتن دريزي, على رأس الاتحادية الجزائرية للكوشيكي, للعهدة الاولمبية (2024-2028), خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت اليوم السبت بمركز غرمول بالجزائر العاصمة.

وحضر أشغال الجمعية العامة الانتخابية, 27 عضوا من أصل 32, يشكلون الجمعية العامة, بالإضافة الى ممثل وزارة الرياضة.

ومن مجموع ال27 صوتا المعبر عنها, حصلت دريزي على 23 صوتا مقابل أربعة أصوات لمنافسها زكرياء حاج بن علي, علما ان لجنة الترشيحات تسلمت ملفين للترشح لمنصب الرئاسة و لم تسجل أي طعن يذكر.

كما انتخب أعضاء الجمعية العامة الانتخابية 12 عضوا في المكتب التنفيذي للهيئة الفيدرالية, من ضمنهم سيدتان.

وفي كلمة لها عقب انتخابها رئيسة للاتحادية, صرحت السيدة دريزي : "أشكر الجمعية العامة على الثقة التي منحتها لشخصي وسأكون عند حسن ظنهم. سأسعى جاهدة خلال هذه العهدة, لإنشاء لجنة استشارية لتطوير الكوشيكي في الجزائر, تضم اعضاء من المكتب الفدرالي للاتحادية والجمعية العامة ومن وزارة الرياضة".

وستتكفل هذه اللجنة ب "تفعيل دور الجهات المعنية بالاختصاص وتذليل كل الصعوبات لتوفير الدعم المالي والعلمي واللوجستيكي للنهوض بالرياضة", كما اضافت الرئيسة الجديدة.

كما تعهدت المسؤولة الاولى للهيئة الرياضية, بمواصلة مسار تأسيس الرابطات الولائية وخلق قنوات تواصل بين الاندية الرياضية والرابطات والاتحادية , بالإضافة الى تنظيم منافسات دولية من أجل الاحتكاك بالمستوى العالي ورفع المستوى التقني, والتكثيف من التربصات التقنية لفائدة الرياضيين والمدربين وسلك الحكام."

ولم تغفل السيدة دريزي, فئة المواهب الشابة الواعدة وتكوينهم ومرافقتهم , عبر ابرام اتفاقيات مع الاتحاديتين الجزائريتين المدرسية والرياضة الجامعية من أجل اكتشاف وانتقاء الاحسن منهم لتدعيم المنتخبات الوطنية, ملتزمة ايضا في هذا الإطار بإعطاء فرص لرياضيي مناطق الظل في التكوين والتربصات الدورية.

وتعد السيدة دريزي فاتن, مستشارة في الرياضة بمديرية الشباب والرياضة لولاية البويرة ومدربة المنتخب الوطني للكبريات (كيميتي) وتوجت بطلة عالم سنة 2014 في مونديال كندا, كما اختيرت أحسن مدربة في بطولة العالم بروسيا-2023.

تركيبة المكتب الفيدرالي للعهدة الأولمبية 2024- 2028 :

فاتن دريزي: رئيسة

محمد امين بوعكريف عضو

محمد فوزي وهاب عضو

خليل سبقاق عضو

نذير قيبش عضو

نذير بهاز عضو

فريد سناني عضو

محمد لمين معمري عضو

لشقر رحماني عضو

سالمة حجاج عضوة

نسيمة شرلاخ عضوة

علي تعمورت عضو اضافي

مرزاق بوخاتم عضو إضافي.