الألعاب البارالمبية (100م/ت13): تأهل عثماني اسكندر جميل للنهائي

باريس - حجز العداء الجزائري عثماني اسكندر جميل تذكرته لنهائي سباق 100 متر (T13) ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024, خلال اليوم الثالث الذي أقيم يوم الأحد على ملعب سان دوني.

وحصل نائب البطل الأولمبي خلال طبعة طوكيو2020, وبطل العالم في التخصص، على المركز الأول في السلسلة الأولى بزمن قدره 10.51 ثانية، متقدما على الأسترالي بيريس تشاد (10.87) والمالي كوليبالي سامبا (10.95)، ليتأهل الثلاثة إلى النهائي.

ويتأهل الثلاثة الأوائل في كل من السلسلتين وأفضل توقيتين إلى المباراة النهائية المقررة ليوم الأحد على الساعة 18:47 مساء (بتوقيت الجزائر).

وفي وقت سابق من اليوم، حققت مواطنته ليندة حمري الميدالية البرونزية في الوثب الطويل (T12) محققة أفضل أداء لها هذا العام بقفزة قياسها 5.30 متر في المحاولة الثانية، في منافسة صعبة للغاية شاركت فيها تسع متنافسات.

وتوجت بالميدالية الذهبية في هذا الحدث، الأوكرانية أوكسانا زوبكوفسكا، صاحبة الرقم القياسي العالمي والبارالمبي، بقفزة 5.78 متر، فيما ذهبت الميدالية الفضية للمتسابقة الإسبانية سارة مارتينيز (5.40 متر).

وسيشهد هذا اليوم الثالث أيضا دخول محمد برحال في مسابقة رمي القرص (F52)، مع تسعة مرشحين آخرين بدءا من الساعة 18:22 مساء.