الألعاب البارالمبية (اليوم الثاني): الجزائر تفتك الذهب والبرونز

باريس - أهدى الرياضيان البرالمبيان، نسيمة صايفي (رمي القرص) ووليد فرحاح (رمي الصولجان) F32، أولى الميداليات للجزائر خلال منافسات اليوم الثاني من منافسات الألعاب البارالمبية السابعة عشرة بباريس (28 أغسطس - 8 سبتمبر).

وفي اختصاص رمي القرص (F57)، حققت نسيمة صايفي، في أول محاولة لها، رمية قدرت بـ35 متر55 سم، محطمة بذلك رقما قياسيا برالمبيا جديدا بعد الذي كان بحوزتها (33ر33 سم)، متقدمة على الصينية شو ميان (32 متر81 سم) و البطلة البارلمبية (طوكيو-2020) الأوزبكية خامداموفا موكيغول (32 متر 75سم).

وصرحت صايفي عقب التتويج قائلة: "أنا جد سعيدة بهذا اللقب وبالرقم القياسي المحقق. أهدي هذه الميدالية الى بلدي، ومدربي الذي هو زوجي، والاتحادية الجزائرية وكل من وقف الى جانبي".

وأضافت: "الأمر كان صعبا، خاصة أمام متنافسات قويات، الحمد لله استرجعت لقبي البرالمبي الذي ضيعته في طوكيو 2020. الآن أنا بطلة بارالمبية ومحطمة الرقم القياسي وهذا أمر مفرح كثيرا".

كما أحرز الرياضي الجزائري الآخر، أحمد مهيدب، ميدالية برونزية في منافسات رمي الصولجان (F32)، محققا رمية بـ38 مترا 61 سم في ثاني محاولة له.

وصرح قائلا: "صحيح أنني راض عن البرونزية، إلا أنني لست راض عن المحاولات التي سجلتها، لأني قادر على تقديم الأفضل وهذا ما يؤسفني كثيرا".

وعادت الميدالية الذهبية للروسي شوركين أليكساي، تحت راية اللجنة الدولية البرالمبية، الذي حقق رمية قدرت ب 40 مترا 33سم، بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب اليوناني كونستوتينيديس أثانازيوس (38 مترا 65 سم).

كما عرف اليوم الثاني مشاركة عناصر جزائرية أخرى، التي اكتفت بنتائج مشرفة. ففي منافسة رمي الصولجان (F32)، حل الجزائري وليد فرحاح في المرتبة الرابعة (37 مترا 99 سم)، أما مواطنه عبد الحق ميسوني، فقد اكتفى بالمرتبة الثامنة (32 مترا 91 سم).

وفي رمي القرص، أنهت الجزائرية صفية جلال المنافسة في المركز الثامن برمية قدرت ب29 متر و17 سم، فيما جاءت مواطنتها، بختة بن علو، في المركز الثامن في منافسات رمي الرمح (F13) برمية بلغت 29 مترا 63 سم.

من جانبه، احتل سمير نويوة المركز السادس في سباق 1500 متر (T46) بتوقيت 3د57ث30ج.

وفي برنامج اليوم الأحد، تشارك ليندة حمري في نهائي القفز الطويل، حيث ستتنافس مع ثماني رياضيات، من بينهن بطلة العالم الاوزبكية أوكسانا زوبكوفسكا, صاحبة الرقم القياسي ب(60ر6 متر).

كما يشارك محمد برحال في اختصاص رمي القرص (F52) بمعية تسعة متنافسين، بينما سيكون اسكندر جميل عثماني معنيا بالدور الأول لسباق 100 متر (T13)، حيث يتأهل للنهائي الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة رفقة صاحبي أفضل توقيت.