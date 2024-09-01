الألعاب البرالمبية/القفز الطويل: ليندة حمري تحرز الميدالية البرونزية

باريس - توجت الجزائرية ليندة حمري بالمدالية البرونزية لمسابقة القفز الطويل (T12) في دورة الألعاب البرالمبية (باريس 2024)، ضمن منافسات اليوم الثالث المتواصلة فعاليتها يوم الأحد بملعب سان دوني.

وبهذه النتيجة، حققت الرياضية الجزائرية صاحبة ال35 سنة أحسن نتيجة لها في السنة بقفزة قدرت ب 30ر5 متر، في المحاولة الثانية لحساب المسابقة التي شهدت مشاركة تسع متسابقات واتسمت بمستوى تنافسي جد قوي.

وعادت ذهبية هذا الاختصاص، مثلما كان متوقعا للأوكرانية أوكزانا زوبكوفاسكا، صاحبة الرقم القياسي العالمي البرالمبي، بقفزة بطول 78ر5 متر، فيما عادت الميدالية الفضية في المسابقة للإسبانية سارو مارتينز (40ر5 متر).

وفي الدورتين السابقتين من الألعاب البرالمبية (ريو 2016) وطوكيو (2020)، حققت الرياضية الجزائرية ليندة حمري نفس النتيجة بإحرازها للميدالية البرونزية، التي تضاف للفضية التي احرزتها في دورة لندن 2012 وبرونزية بطولة العالم واحتلالها للمركز الثاني في بطولة العالم منذ 2017.

وفي برنامج اليوم الثالث، سيشارك الجزائري محمد برحال في مسابقة رمي القرص (F52)، رفقة تسع متسابقين آخرين في مسابقة ستنطلق بداية من الساعة ال22ر18سا، فيما سيشارك العداء عثماني سكندر بداية من الساعة ال 49 ر10سا في سباق المجموعة الأولى لسباق ال100 متر T13, على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعتين، بالإضافة إلى صاحبي أحسن توقيت إلى السباق النهائي المقرر في نفس اليوم (47ر18سا) بتوقيت الجزائر.