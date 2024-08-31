دراجة المضمار/ الملتقي الدولي لدودنهوفن: الجزائري ياسين شعلال في المرتبة الثامنة في سباق "الأومنيوم"

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 16:39     الفئـة : رياضــة

برلين - احتل الدراج الدولي الجزائري ياسين شعلال المركز الثامن في سباق "الأومنيوم" للملتقي الدولي المنظم مساء أمس الجمعة بدودنهوفن (ألمانيا).

وفاز بالسباق الألماني موريتز أوجنستاين الذي حصد 200 نقطة, على غرار ملاحقه السويسري إيمانوال ووثريش, صاحب المركز الأول في الترتيب العام, بينما دخل الهولندي جان-فيلام فان شيب ثالثا لينال بذلك 180 نقطة, فيما اكتفى شعلال ب 110 نقاط.

وكان الدراج الجزائري البالغ من العمر 28 سنة, قد دخل في المركز الرابع في سباق "سكراتش" للملتقي الدولي الذي جرى مساء يوم الخميس و الصف العاشر في سباق الاقصاء.

وتعتبر نتيجة دودنهوفن تحسنا طفيفا بالنسبة لابن مدينة الشلف الذي دخل في المركز الحادي عشر في سباق سكراتش لجائزة  "براغ تراك سامير" الذى جرى مساء يوم الاحد الفارط  بجمهورية التشيك.

كما دخل شعلال أيضا في المركز التاسع لسباق الاومنيوم لنفس المنافسة.

يذكر ان شعلال قد ضمن تأهله للبطولة العالمية المقررة بكوبنهاغن (16-20 اكتوبر) في اختصاص "الاقصاء" كونه بطل افريقيا وصاحب المرتبة السابعة عالميا.

ولم يبق أمامه سوى ضمان تأهله لمنافستي "سكراتش" و "الأومنيوم".

كلـمات مفتـاحيــة :
دراجة المضمار/ الملتقي الدولي لدودنهوفن: الجزائري ياسين شعلال في المرتبة الثامنة في سباق "الأومنيوم"
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 16:39     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

وزير المجاهدين يشرف على اجتماع تحضيري تحسبا لإحياء الذكرى ال64 ليوم الهجرة وال71 لاندلاع…

25.09.23

ولايتا قسنطينة و سكيكدة تحييان الذكرى ال69 لاستشهاد زيغود يوسف

25.09.23

وزير العدل يستقبل الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ورئيس الاتحاد الدولي…

25.09.23

مجلس الأمة : السيد عدون يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية كوريا الديمقراطية…

25.09.23

تطوير المشهد الرقمي في الجزائر: تنظيم لقاء تشاوري مع صناع المحتوى

25.09.23

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع لانشغالات جمعيات وأولياء "أطفال القمر"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن

25.09.22

سيدي بلعباس: السيد سعداوي يشرف على تدشين الثانوية الجهوية للرياضيات