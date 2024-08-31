دراجة المضمار/ الملتقي الدولي لدودنهوفن: الجزائري ياسين شعلال في المرتبة الثامنة في سباق "الأومنيوم"

وفاز بالسباق الألماني موريتز أوجنستاين الذي حصد 200 نقطة, على غرار ملاحقه السويسري إيمانوال ووثريش, صاحب المركز الأول في الترتيب العام, بينما دخل الهولندي جان-فيلام فان شيب ثالثا لينال بذلك 180 نقطة, فيما اكتفى شعلال ب 110 نقاط.
وكان الدراج الجزائري البالغ من العمر 28 سنة, قد دخل في المركز الرابع في سباق "سكراتش" للملتقي الدولي الذي جرى مساء يوم الخميس و الصف العاشر في سباق الاقصاء.
وتعتبر نتيجة دودنهوفن تحسنا طفيفا بالنسبة لابن مدينة الشلف الذي دخل في المركز الحادي عشر في سباق سكراتش لجائزة "براغ تراك سامير" الذى جرى مساء يوم الاحد الفارط بجمهورية التشيك.
كما دخل شعلال أيضا في المركز التاسع لسباق الاومنيوم لنفس المنافسة.
يذكر ان شعلال قد ضمن تأهله للبطولة العالمية المقررة بكوبنهاغن (16-20 اكتوبر) في اختصاص "الاقصاء" كونه بطل افريقيا وصاحب المرتبة السابعة عالميا.
ولم يبق أمامه سوى ضمان تأهله لمنافستي "سكراتش" و "الأومنيوم".