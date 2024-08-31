الألعاب البارالمبية/رمي القرص: نسيمة صايفي تهدي للجزائر أول ميدالية ذهبية

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 12:34     الفئـة : رياضــة
الألعاب البارالمبية/رمي القرص: نسيمة صايفي تهدي للجزائر أول ميدالية ذهبية

باريس - أحرزت الرياضية الجزائرية نسيمة صايفي الميدالية الذهبية في رمي القرص (F57) برمية قدرت ب 35 متر55 سم , يوم السبت بملعب سان دوني , خلال اليوم الثاني من منافسات ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة, ضمن الألعاب البارالمبية السابعة عشرة بباريس (28 أغسطس – 8 سبتمبر).

وتقدمت الجزائرية صاحبة الرقمين القياسيين العالمي والبارالمبي على الصينية شو ميان (32 متر81 سم) والأوزبكية خامداموفا موكيغول (32 متر 75سم).

وأنهت مواطنتها صفية جلال نفس المنافسة في المركز الثامن برمية قدرت ب29 متر و17 سم.

من جانبه, احتل سمير نويوة المركز السادس في سباق 1500 متر (T46) بتوقيت  3د57ث30ج, بينما احتلت بختة بن علو المركز الثامن في منافسات رمي الرمح (F13) برمية بلغت 29 متر 63سم.

وسيشهد اليوم الثاني من منافسات ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في الدورة الـ17 لأولمبياد باريس, دخول الثلاثي أحمد مهيدب و وليد فرحاح وعبد الحق ميسوني في منافسات رمي الصولجان (F32) ابتداء من الساعة 18.04 مساء.

و في إطار منافسات اليوم الأول, أمس الجمعة, أنهت الجزائرية مونية قاسمي منافسات فئة F32 في رمي الصولجان في المركز الثاني عشر برمية 18.66 متر.

وتقاسم منصة التتويج الثلاثي المتصدر التونسية إبراهمي مروة (29.00 م) صاحبة الميدالية الذهبية والرقم القياسي العالمي الجديد متقدمة على الإيرانية حبيبي باراستو (26.29 م) صاحبة الميدالية الفضية والبرازيلية بوسكولو جيوفانا (26.01 م). حاملة البرونز.

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب البارالمبية/رمي القرص: نسيمة صايفي تهدي للجزائر أول ميدالية ذهبية
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 12:34     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

حيداوي يترأس اجتماع مكتب المجلس الأعلى للشباب في دورته العادية لشهر سبتمبر

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف