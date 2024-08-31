الألعاب البارالمبية-2024: قاسمي مونية تفتتح المشاركة الجزائرية في باريس

باريس - شهد اليوم الأول من منافسات بارالمبياد-ألعاب القوى التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب سان دوني (باريس) مشاركة الجزائرية مونية قاسمي في منافسات رمي الصولجان, اف32 ,ضمن الألعاب البارالمبية السابعة عشرة الجارية بباريس من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024.

وأنهت قاسمي منافستها في المركز الثاني عشر برمية 18.66 متر حيث عادت المرتبة الأولى للتونسية إبراهمي مروة (29.00 م) صاحبة الميدالية الذهبية والرقم القياسي العالمي الجديد, متقدمة على الإيرانية حبيبي باراستو (26.29 م) صاحبة الميدالية الفضية والبرازيلية بوسكولو جيوفانا (26.01 م), حاملة البرونز.

وقال رئيس الوفد, سيد أحمد العسري : "نتيجة قاسمي مونيا كانت متوقعة بالنظر إلى قوة منافسيها. ربما لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب لأنها عادة ما تقدم أداء أفضل بكثير, لكن على الرغم من ذلك, أهنئها لأنها أكملت منافستها في ظروف مناخية غير مواتية".

ومن جانبه قال المدير الفني الوطني سليم بوطبشة أن أداء قاسمي مونيا كان بسبب الظروف المناخية التي أعاقت الرياضية بشكل كبير.

و أضاف: "نحن مقتنعون أنه في ظروف أخرى, كان بإمكان رياضيتنا تقديم أداء أفضل, لأنه في كل مسابقة دولية, كانت قاسمي حائزة على ميدالية", موضحا أن هذه ليست سوى بداية هذه النسخة السابعة عشرة من الألعاب البارالمبية.

وستشهد منافسات اليوم السبت دخول سبعة رياضيين جزائريين للمنافسة ابتداء من الساعة 9 صباحا, مع ثنائي رمي القرص (F57) نسيمة صايفي و صفية جلال, وتدخل بختة بن علو في منافسات رمي الرمح (T13) في نفس الوقت, يليهم سمير نويوة على الساعة 10:11 صباحا. في سباق 1500 متر (F46) , حيث يمكن عزف النشيد الوطني على الأراضي الباريسية نظرا لأن هذه هي النهائيات المباشرة.

وستشهد منافسات المساء ابتداء من 18:04, دخول الثلاثي: أحمد مهيدب, وليد فرحاح وعبد الحق ميسوني, في منافسات رمي الصولجان اف32.