الألعاب البارالمبية-2024: قاسمي مونية تفتتح المشاركة الجزائرية في باريس

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 12:10     الفئـة : رياضــة
الألعاب البارالمبية-2024: قاسمي مونية تفتتح المشاركة الجزائرية في باريس

باريس - شهد اليوم الأول من منافسات بارالمبياد-ألعاب القوى التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب سان دوني (باريس) مشاركة الجزائرية مونية قاسمي في منافسات رمي الصولجان, اف32 ,ضمن الألعاب البارالمبية السابعة عشرة الجارية بباريس من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024.

وأنهت قاسمي منافستها في المركز الثاني عشر برمية 18.66 متر حيث عادت المرتبة الأولى للتونسية إبراهمي مروة (29.00 م) صاحبة الميدالية الذهبية والرقم القياسي العالمي الجديد, متقدمة على الإيرانية حبيبي باراستو (26.29 م) صاحبة الميدالية الفضية والبرازيلية بوسكولو جيوفانا (26.01 م), حاملة البرونز.

وقال رئيس الوفد, سيد أحمد العسري : "نتيجة قاسمي مونيا كانت متوقعة بالنظر إلى قوة منافسيها. ربما لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب لأنها عادة ما تقدم أداء أفضل بكثير, لكن على الرغم من ذلك, أهنئها لأنها أكملت منافستها في ظروف مناخية غير مواتية".

ومن جانبه قال المدير الفني الوطني سليم بوطبشة  أن أداء قاسمي مونيا كان بسبب الظروف المناخية التي أعاقت الرياضية بشكل كبير.

و أضاف: "نحن مقتنعون أنه في ظروف أخرى, كان بإمكان رياضيتنا تقديم أداء أفضل, لأنه في كل مسابقة دولية, كانت قاسمي حائزة على ميدالية", موضحا أن هذه ليست سوى بداية هذه النسخة السابعة عشرة من  الألعاب البارالمبية.

وستشهد منافسات اليوم السبت دخول سبعة رياضيين جزائريين للمنافسة ابتداء من الساعة 9 صباحا, مع ثنائي رمي القرص (F57) نسيمة صايفي و صفية جلال, وتدخل بختة بن علو في منافسات رمي الرمح (T13) في نفس الوقت, يليهم سمير نويوة على الساعة 10:11 صباحا. في سباق 1500 متر (F46) , حيث يمكن عزف النشيد الوطني على الأراضي الباريسية نظرا لأن هذه هي النهائيات المباشرة.

وستشهد منافسات المساء ابتداء من 18:04, دخول الثلاثي: أحمد مهيدب, وليد فرحاح وعبد الحق ميسوني, في منافسات رمي الصولجان اف32.

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب البارالمبية-2024: قاسمي مونية تفتتح المشاركة الجزائرية في باريس
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 12:10     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

حيداوي يترأس اجتماع مكتب المجلس الأعلى للشباب في دورته العادية لشهر سبتمبر

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف