حصول 35 حكما جزائريا على شهادة تأهيل لتقنية الحكم الفيديو (الفار) ومساعد حكم فيديو

وعبر المكتب الفدرالي في بيان عقب اجتماع له عن "ارتياحه للعمل الذي أنجزه قطاع التحكيم, لا سيما الدورة التكوينية حول تقنية الجهاز المساعد للتحكيم بأكاديمية (الفار) التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, التي جرت خلال شهر أغسطس بمصر", مبرزا أنه "بفضل هذه العملية, تتوفر الفاف على 35 حكما متأهلا للفار و الفار المساعد, بالإضافة إلى 3 مرشدين للفار".
واضاف بيان المكتب الفدرالي" بأن فوجا أولا يضم 14 حكما, تلقى خلال إقامته بالقاهرة (7 - 17 أغسطس) دروسا نظرية و حصصا تطبيقية حول تقنية الفار, فيما تلقى الفوج الثاني المشكل من 21 حكما نفس التكوين من 18 إلى 28 أغسطس, مشيرا بأن عملية تقنية "الفار" سيشرع في تطبيقها مع بداية الموسم الكروي للرابطة المحترفة الأولى, لموسم 2024-2025".
وفي شهر فبراير المنصرم, كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اعلن عن قرار تطبيق تقنية "الفار" في بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" بداية من الموسم الكروي المقبل.
وبعدها بأسابيع اطلقت الاتحادية الجزائرية مناقصة لاقتناء اربعة اجهزة "فار" (عتاد تقنية الفيديو المساعد).
ومعلوم, ان هذه التقنية كانت قد استعملت بداية من الدور ربع النهائي من كأس الجزائر 2024 و في المقابلة النهائية التي جرت بملعب 5 جويلية الاولمبي و اسفرت عن تتويج فريق شباب بلوزداد على حساب مولودية الجزائر بنتيجة (1-0).
من جهة أخرى, عبر المكتب الفدرالي عن ارتياحه لاختيار الحكمة الدولية غادة محات لإدارة مباريات كأس العالم-2024 لأقل من 17 سنة إناث المقررة من 10 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بجمهورية الدومينكان.