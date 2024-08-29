الألعاب البارالمبية-2024: دخول الرياضيين الجزائريين غمار المنافسة يوم غد الجمعة

باريس - تستهل رياضة ألعاب القوى الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة, يوم غد الجمعة, مشاركتها التاسعة على التوالي في الألعاب البارالمبية-2024 الـ 17 بباريس (28 أغسطس - 8 سبتمبر), حيث تأمل الاتحادية الجزائرية أن تكون "المشاركة في مستوى التوقعات بخصوص الميداليات", رغم صعوبة المهمة سيما مع حضور أحسن الرياضيين في العالم.

و ستكون العداءة مونية قاسمي تصنيف (ف/32) أولى الرياضيات اللاتي تدخلن المنافسة بمشاركتها في مسابقة رمي الصولجان, غدا الجمعة (00ر18) و كلها طموح في الدفاع عن ميداليتها البرونزية التي نالتها في أولمبياد 2020 بطوكيو, و لم لا تحسين مردودها.

و صرحت قاسمي قائلة:" أنا مركزة كما ينبغي على المنافسة, أدرك بأن الأمور ليست سهلة, ولكني سأدخل المنافسة بحظوظ متساوية من بقية المنافسات الأخريات".

إقرأ أيضا: الألعاب البارالمبية-2024: ألعاب القوى الجزائرية تستهدف الحصول على أكبر عدد من الميداليات

و يعرف برنامج صباح يوم السبت دخول ثمانية رياضيين جزائريين غمار منافسة ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة, منهم حاملة اللقب العالمي في رمي القرص (ف 57), نسيمة صايفي, التي قالت بهذا الخصوص: " أنا شاعرة بالمهمة الملقاة على عاتقي. إني واحدة من الرياضيات اللاتي سيسلط عليهن الضوء في هذه المسابقة التي أحمل لقبها العالمي لسنة 2024.

سأسعى لحصد ميدالية بارالمبية, وهي مهمة ليست بالهينة, لأن مستوى المنافسة سيكون عاليا. علي التركيز من البداية حتى النهائية خلال هذا النهائي وكلي أمل في إهداء لقب لبلادي, كوننا عملنا كثيرا من أجل تحقيق هذا الهدف''.

البطلة العالمية صايفي لن تكون وحدها في هذه المسابقة, حيث ستساندها مواطنتها, صفية جلال, المشاركة هي الأخرى في نفس المسابقة (ف 57), التي احتلت فيها المركز الخامس في موعد طوكيو.

صحيح أن رمي القرص ليس اختصاصها المفضل, لكن صفية جلال عازمة على بذل المستحيل من أجل الظفر بميدالية.

و سيكون سمير نويوة, الاختصاصي في سباقات نصف الطويلة, حاضرا بخبرته و سجله الثري (8 ميداليات منها 3 ذهبيات في خمس دورات), حيث سيكون على خط انطلاق سباق 1500 م (ت 46) ابتداء من الساعة (58ر9).

و يعترف نويوة بأن مستوى المنافسين, من بينهم عناصر شابة صاعدة, تحسن كثيرا, و هو ما يشكل صعوبة إضافية في الصعود على المنصة بالنسبة لكل المشاركين.

و قال نويوة :" معنويا, أنا في أحسن حال, يبقى فقط أن أكون في كامل لياقتي يوم السباق. لقد تحسن مستوى ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة على مر الدورات, و ليس من السهل ضمان ميدالية. رغم ذلك سأعمل كل ما في وسعي للصعود على المنصة".

من جهتها ستشارك العداءة الشابة وحديثة العهد بالألعاب البارالمبية, بختة بن علو, في نهائي رمي الرمح (ف 13) وهي منافسة صعبة للغاية بحضور أحسن المنافسات في هذا الاختصاص على الصعيد العالمي.

و ستستدعي مسابقة رمي الصولجان (ف 30), المبرمجة عشية يوم السبت (05ر18), اهتمام الجميع بمشاركة أربعة رياضيين جزائريين و يتعلق الأمر ب: مهيدب أحمد, بحلاز الهواري, فرحاح وليد و ميسوني عبد الحق. و حسب تكهنات مدربي الرياضيين الأربعة, فإن حظوظ نيل ميداليات قائمة, شريطة تفادي الأخطاء التقنية التي تقع كثيرا في مثل هذه المسابقات.

إقرأ أيضا: الالعاب البارالمبية-2024: محمد علاك, الأسطورة الجزائرية التي لا تنسى في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

و تأمل المديرية الفنية الوطنية حصد بعض الميداليات خلال اليومين الأولين من المنافسة, حيث صرح المدير الفني الوطني, سمير بوطبشة, قائلا :" نتمنى فتح عداد الميداليات مع انطلاق المنافسات. لكن نتوقع أن يكون التنافس على أشده. رياضيونا يشعرون بثقل المسؤولية و مركزون جيدا وسيكونون في مستوى التطلعات".

برنامج الرياضيين الجزائريين في اليومين الأوليين من المنافسة

باريس - برنامج الرياضيين الجزائريين في اليومين الأوليين (الجمعة و السبت) من منافسات الألعاب البارالمبية السابعة عشرة الجارية بباريس من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024.

الجمعة 30 أغسطس 2024 :

قاسمي مونيا رمي الصولجان (ف32) : النهائي

السبت 31 أغسطس 2024 :

بن علو بختة (رمي الرمح) ف-12 : النهائي

صفية جلال (رمي القرص) ف-57 : النهائي

نسيمة صايفي (رمي القرص) ف-57 : النهائي

نويوة سمير (1500متر/رجال) ت-46 : النهائي

فرحاح وليد (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي

مهيدب أحمد (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي

ميسوني عبد الحق (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي .