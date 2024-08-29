تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025 : بيتكوفيتش يستدعي 26 لاعبا, عودة محرز والظهور الأول لأمير سعيود

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 13:09     الفئـة : رياضــة
تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025 : بيتكوفيتش يستدعي 26 لاعبا, عودة محرز والظهور الأول لأمير سعيود

الجزائر - كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, البوسني فلاديمير بيتكوفيتش, اليوم الخميس, عن قائمة تضم 26 لاعبا تحسبا لمباراتي غينيا الاستوائية في الخامس من سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران (00ر20) وليبيريا في 10 سبتمبر بملعب صامويل كانيون دو (مونروفيا), لحساب الجولتين الأوليين للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025.

وعرفت القائمة التى اعلن عنها الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بقاعة الندوات "محمد صلاح" بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة), عودة رياض محرز (الاهلي السعودي) الذي لعب آخر مباراة دولية بالقميص الوطني في نهائيات كأس إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار إلى جانب لاعب وسط ميدان نادي الرائد السعودي, أمير سعيود, الذي يتلقى أول استدعاء له مع الخضر وهو الذي شارك في كأس العرب فيفا-2021 التي توج بها المنتخب الوطني للاعبين المحليين بالعاصمة القطرية الدوحة.

كما شهدت القائمة كذلك عوة حارس المرمى ألكسندر أوكيدجا, الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق, بالإضافة إلى استدعاء لأول مرة كل من الظهير الأيسر لشباب بلوزداد نوفل خاسف, وكذلك محمد فارسي الناشط في نادي كولومبوس الكندي.

وضمت القائمة مدافع نادي بوروسيا دورتموند, رامي بن سبعيني, الذي عاد الي أجواء المنافسة بعد تعافيه من إصابة خطيرة على مستوى الاربطة الداخلية للركبة اليمنى تعرض لها  في شهر مارس الماضي.

وسيدير طاقم تحكيم بنيني المباراة امام غينيا الاستوائية بقيادة الحكم الرئيسي جيندو لويس هونغنانداندي, بمساعدة إريك أيمار أولريش أيمافو وكودوغبو أوغسطين كوغبيميدي, بالإضافة الى الحكم الرابع عيسى محمد من البنين أيضا.

وفي سياق متصل,اعلنت الكونفدرالية الافريقية كذلك عن تعيين  طاقم تحكيم سوداني  لإدارة مقابلة الجزائر-ليبيريا بقيادة الحكم الرئيسي محمود علي محمود اسماعيل بمساعدة مواطنيه محمد عبد الله ابراهيم و عمر حميد محمد احمد  بالإضافة الى الحكم الرابع عبد العزيز جعفر عبد الله استالغو.

ويجري "الخضر" التربص التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى من 2 الى 10 سبتمبر استعدادا لمباراتي الجزائر أمام غينيا الاستوائية يوم الخميس 5 سبتمبر بملعب -ميلود هدفي- بوهران على (سا 00ر20) وليبيريا, الثلاثاء 10 سبتمبر (00ر17) بالعاصمة مونروفيا لحساب الجولة الأولى والثانية تواليا, لتصفيات "كان-2025" (21 ديسمبر 2025 - 18 يناير 2026).

     

           

      قائمة اللاعبين :

 

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز (نادي بيسيبوليس/ايران), أنطوني موندريا (كان/فرنسا),  ألكسندر أوكيدجا (ماتز/فرنسا).

 المدافعون:  ريان آيت نوري (وولفرهامبتون/انجلترا), يوسف عطال (آدانا دمير سبور/تركيا), رامي بن سبعيني (دورتموند/المانيا), زين الدين بلعيد (سان تروند/ بلجيكا), جوان حجام (يونغ بويز/سويسرا), محمد أمين مداني (شبية القبائل), عيسى ماندي (ليل/فرنسا), محمد أمين توغاي (الترجي التونسي), نوفل خاسف (شباب بلوزداد), محمد فارسي (ظهير أيمن/ كولومبوس كرو-كندا).

 

لاعبو وسط الميدان : اسماعيل بن ناصر (ميلان/إيطاليا), رامز زروقي (فينورد/هولندا), آدم زرفان (شارلوروا/بلجيكا), هشام بوداوي (نيس/فرنسا).

 

لاعبو الهجوم : حسام عوار (اتحاد جدة/العربية السعودية), رياض محرز (الأهلي السعودي) , سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون/فرنسا), محمد أمين عمورة (فولفسبورغ/ألمانيا), ياسين بن زية (كمارباغ/أذربيجان), بغداد بونجاح (الشمال/قطر), أمين غويري (ملعب ران/فرنسا), أنيس حاج موسى (فينورد /هولندا), أمير سعيود (الرائد/العربية السعودية).

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025 : بيتكوفيتش يستدعي 26 لاعبا, عودة محرز والظهور الأول لأمير سعيود
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 13:09     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق