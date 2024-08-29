تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025 : بيتكوفيتش يستدعي 26 لاعبا, عودة محرز والظهور الأول لأمير سعيود

وعرفت القائمة التى اعلن عنها الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بقاعة الندوات "محمد صلاح" بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة), عودة رياض محرز (الاهلي السعودي) الذي لعب آخر مباراة دولية بالقميص الوطني في نهائيات كأس إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار إلى جانب لاعب وسط ميدان نادي الرائد السعودي, أمير سعيود, الذي يتلقى أول استدعاء له مع الخضر وهو الذي شارك في كأس العرب فيفا-2021 التي توج بها المنتخب الوطني للاعبين المحليين بالعاصمة القطرية الدوحة.
كما شهدت القائمة كذلك عوة حارس المرمى ألكسندر أوكيدجا, الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق, بالإضافة إلى استدعاء لأول مرة كل من الظهير الأيسر لشباب بلوزداد نوفل خاسف, وكذلك محمد فارسي الناشط في نادي كولومبوس الكندي.
وضمت القائمة مدافع نادي بوروسيا دورتموند, رامي بن سبعيني, الذي عاد الي أجواء المنافسة بعد تعافيه من إصابة خطيرة على مستوى الاربطة الداخلية للركبة اليمنى تعرض لها في شهر مارس الماضي.
وسيدير طاقم تحكيم بنيني المباراة امام غينيا الاستوائية بقيادة الحكم الرئيسي جيندو لويس هونغنانداندي, بمساعدة إريك أيمار أولريش أيمافو وكودوغبو أوغسطين كوغبيميدي, بالإضافة الى الحكم الرابع عيسى محمد من البنين أيضا.
وفي سياق متصل,اعلنت الكونفدرالية الافريقية كذلك عن تعيين طاقم تحكيم سوداني لإدارة مقابلة الجزائر-ليبيريا بقيادة الحكم الرئيسي محمود علي محمود اسماعيل بمساعدة مواطنيه محمد عبد الله ابراهيم و عمر حميد محمد احمد بالإضافة الى الحكم الرابع عبد العزيز جعفر عبد الله استالغو.
ويجري "الخضر" التربص التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى من 2 الى 10 سبتمبر استعدادا لمباراتي الجزائر أمام غينيا الاستوائية يوم الخميس 5 سبتمبر بملعب -ميلود هدفي- بوهران على (سا 00ر20) وليبيريا, الثلاثاء 10 سبتمبر (00ر17) بالعاصمة مونروفيا لحساب الجولة الأولى والثانية تواليا, لتصفيات "كان-2025" (21 ديسمبر 2025 - 18 يناير 2026).
قائمة اللاعبين :
حراسة المرمى: ألكسيس قندوز (نادي بيسيبوليس/ايران), أنطوني موندريا (كان/فرنسا), ألكسندر أوكيدجا (ماتز/فرنسا).
المدافعون: ريان آيت نوري (وولفرهامبتون/انجلترا), يوسف عطال (آدانا دمير سبور/تركيا), رامي بن سبعيني (دورتموند/المانيا), زين الدين بلعيد (سان تروند/ بلجيكا), جوان حجام (يونغ بويز/سويسرا), محمد أمين مداني (شبية القبائل), عيسى ماندي (ليل/فرنسا), محمد أمين توغاي (الترجي التونسي), نوفل خاسف (شباب بلوزداد), محمد فارسي (ظهير أيمن/ كولومبوس كرو-كندا).
لاعبو وسط الميدان : اسماعيل بن ناصر (ميلان/إيطاليا), رامز زروقي (فينورد/هولندا), آدم زرفان (شارلوروا/بلجيكا), هشام بوداوي (نيس/فرنسا).
لاعبو الهجوم : حسام عوار (اتحاد جدة/العربية السعودية), رياض محرز (الأهلي السعودي) , سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون/فرنسا), محمد أمين عمورة (فولفسبورغ/ألمانيا), ياسين بن زية (كمارباغ/أذربيجان), بغداد بونجاح (الشمال/قطر), أمين غويري (ملعب ران/فرنسا), أنيس حاج موسى (فينورد /هولندا), أمير سعيود (الرائد/العربية السعودية).