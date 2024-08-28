كرة القدم: 30 حكما ومكونان تم تدريبهم على تقنية "الفار"

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), أنه تم تكوين 30 حكما ومكونين اثنين, على نظام حكم الفيديو المساعد (الفار), في ختام الدورة التكوينية التي أسدل عليها الستار أمس الثلاثاء بالقاهرة (مصر), حسب بيان الهيئة الفدرالية اليوم الاربعاء.

وأشار بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم , على موقعها الرسمي , أن هاتين الدورتين التدريبيتين, اللتان أشرف عليهما بشكل خاص مدير التحكيم وتكنولوجيا كرة القدم لدى الكونفدرالية الافريقية, ديزيري دوي نوماندياز, وكذلك المدير الوطني للتحكيم مهدي عبيد شارف, ستسمحان الآن للحكام بقيادة تقنية "الفار" في الجزائر انطلاقا من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وتمكنت لجنة التحكيم الوطنية من تدريب ثلاثين (30) حكما ومكونين اثنين (2) على تقنية "الفار" من خلال دورتين تكوينيتين اولهما ضمت 14 حكما, خلال الفترة من 08 إلى 17 اغسطس , والثانية ضمت 16 حكما من 17 الى 27 اغسطس الجاري, لينضموا إلى الحكام الجزائريين الخمسة (5) المعتمدين بالفعل في تقنية "الفار" .

للتذكير, تم استخدام تقنية الفار منذ ربع نهائي النسخة السابقة لكأس الجزائر 2024 , وفي نصف النهائي, وفي النهائي الذي أقيم يوم 5 يوليو, وفاز به فريق شباب بلوزداد على مولودية الجزائر (1-0).