اختتام الندوة التكوينية الثانية "للكاف" لفائدة أندية كرة القدم النسوية بالجزائر

و كانت انشطة هذه الندوة قد انطلقت يوم أمس الاثنين بالعاصمة على هامش دورة "لوناف" المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا 2024 للسيدات.
وقد شهدت هذه الفعالية مشاركة أندية من منطقة شمال إفريقيا على غرار نادي أقبو الجزائري وتوت عنخ آمون المصري ونادي سوسة التونسي والفار المغربي, بالإضافة إلى أندية جزائرية وهي: حاسي مسعود, شباب بلوزداد, نادي البليدة, اتحاد الجزائر, نادي بومرداس, جمعية الخروب, جمعية كناستال وهران, نادي بوعامر ورقلة, مولودية الجزائر, نادي سطيف وجمعية الجزائر الوسطى.
استفاد الإداريون المشاركون من ورشات عمل تناولت هيكلة كرة القدم النسوية وسبل تطويرها بهدف تعزيز المفاهيم الحديثة في الإدارة والتسيير وتحقيق نمو مستدام لكرة القدم النسوية في المنطقة.
في ختام الندوة, أشرف كل من جمال علام رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم و عبد الحكيم الشلماني, رئيس الاتحاد الليبي, و محمود الهمامي, المدير التنفيذي للوناف على توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات.