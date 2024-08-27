الرابطة الأولى "موبيليس" (تحضيرات) : شبيبة القبائل تتغلب على نادي الذيد الإماراتي (3-1)

إسطنبول - فاز فريق شبيبة القبائل على نادي الذيد الإماراتي بنتيجة (3-1, الشوط الاول 0-1), اليوم الثلاثاء بإسطنبول, في اطار التربص الذي يجريه "الكناري" بتركيا استعدادا للموسم الكروي الجديد -2024-2025.

وكان النادي الجزائري متأخرا في النتيجة اثر افتتاح المنافس لباب التهديف في الدقيقة (33) عن طريق ضربة جزاء, لكنه تمكن من ترجيح الكفة لفائدته في آخر اللقاء بنتيجة (3-1).

وبدأت الشبيبة الشوط الثاني بتعديل النتيجة عن طريق بركان (69), قبل أن تسجل الهدف الثاني عبر بواليا (89) من ضربة جزاء, ليضيف بوعالية الهدف الثالث في الدقيقة (90+2).

وكان النادي "الاخضر والاصفر" قد اجرى مباراتين, الأولى فاز فيها على نادي تورغوتلوسبور (بطولة القسم الرابع التركي) بنتيجة هدفين لهدف, من توقيع آدم رجم (د 57) و لحلو أخريب (د 77), الثلاثاء الماضي.

أما الثانية فتعادل فيها أمام نادي المحرق البحريني (1-1) يوم السبت بمدينة كارتيبي التركية, حيث كان النادي الجزائري هو السباق الى التهديف بعد ثماني دقائق من بداية اللقاء عبر الوافد الجديد عبد العزيز لحمري, غير أن المنافس أدرك التعادل عن طريق لاعبه ابراهيم سعادة, في نهاية الشوط الاول.

و ستلعب الشبيبة مباراة ودية رابعة اماما نادي غازي عنتاب (القسم الاول في تركيا), يوم الجمعة 30 أغسطس على (00ر15 بتوقيت الجزائر).

وكان مقررا أن تواجه الشبيبة نادي البدة القطري, ليتم تغيير الفريق المنافس بتشكيلة غازي عنتاب في آخر لحظة.

وبعد التربص الأول الذي جرى بتيزي وزو, دخل "الكناري" في تجمع تحضيري ثاني بالمعهد العالي للفندقة و الإطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة) قبل التنقل إلى تركيا منذ اكثر من عشرة ايام لإقامة تربص ما قبل المنافسة من 16 اغسطس الى الفاتح سبتمبر الداخل, استعدادا للموسم الكروي الجديد (2024-2025).

وكانت إدارة شبيبة القبائل قد تعاقدت مع المدرب عبد الحق بن شيخة ومساعديه فريد زميتي ومحمد لاسات للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

و تحسبا للموسم الكروي الجديد استقدمت إدارة الفريق تسعة لاعبين على غرار حارس المرمى غايا مرباح, المدافعين محمد أمين مدني و محمد رضا حميدي و إيدير مقدم, ووسط الميدان الهجومي أيمن عبد العزيز لحمري, و المهاجم لوناس عجوط و وسط الميدان الدولي المالي ساديو كانوتي, والمهاجم البوركينابي جبريل واتارا.

وقرر المساهم الرئيسي للنادي, المتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس", تسخير كل الامكانيات من أجل لعب الأدوار الأولى في الموسم القادم 2024-2025, بالنظر للأسماء التي استقدمها الفريق واللاعبين الآخرين الذين سيتم التعاقد معهم في الأيام المقبلة.

وخلال الموسم المنقضي 2023-2024, اكتفت الشبيبة بالمركز السادس في الترتيب النهائي, بمعية نادي بارادو بمجموع 42 نقطة.

ولم تحرز شبيبة القبائل لقب البطولة منذ سنة 2008, مع العلم أنه الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر, فيما عجز عن معانقة كأس الجزائر منذ 2011.

و سيستهل الفريق الموسم الجديد أمام حامل اللقب مولودية الجزائر بملعب تيزي وزو الجديد "ايت احمد".