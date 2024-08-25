كأس الكونفدرالية الافريقية: شباب قسنطينة يفوز على الشرطة الرواندي (2-1) و يتأهل للدور الثاني

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 17:43     الفئـة : رياضــة
كأس الكونفدرالية الافريقية: شباب قسنطينة يفوز على الشرطة الرواندي (2-1) و يتأهل للدور الثاني

كيغالي - تأهل شباب قسنطينة للدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), بعد فوزه على مضيفه الشرطة الرواندي بكيغالي بنتيجة 2-1 (الشوط الأول: 0-1) في الدور التمهيدي الأول.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل عبر اللاعب آني (د14), قبل أن يعود شباب قسنطينة في النتيجة بفضل اللاعب بن شاعة (د40). وتمكن ممثل الجزائر من إضافة الهدف الثاني عبر تمين (د60).

يذكر أن شباب قسنطينة فاز بمباراة الذهاب التي جرت يوم السبت الماضي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بنتيجة 2-0 من توقيع ذيب (د 45 +4) عن طريق ضربة جزاء وزميله توسين (د 78).

ولحساب الدور الثاني من المنافسة القارية, سيواجه شباب قسنطينة, منافسه نواساتريغمان الغاني الذي تأهل على حساب تي بي اليكتريك سبور التشادي. وسيجرى لقاء الذهاب بين 13 و15 سبتمبر بقسنطينة, بينما برمج الاياب بغانا ما بين 20 و 22 سبتمبر.

من جهته, أعفي ممثل الجزائر الآخر في منافسة كأس الكاف, اتحاد الجزائر بطل طبعة 2022-2023 والسوبر الافريقي لنفس السنة, من الدور التمهيدي الأول, حيث سيدشن هذه المنافسة من الدور التمهيدي الثاني.

وسيواجه أبناء "سوسطارة" منافسه الملعب التونسي, المتأهل على حساب نادي جاموس (جنوب السودان). وسيجرى لقاء الذهاب بين 13 و15 سبتمبر بتونس, بينما برمج الاياب بالجزائر بين 20 و22 سبتمبر.

آخر تعديل على الأحد, 25 أوت 2024 17:51
  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 17:43     الفئـة : رياضــة

