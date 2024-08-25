الألعاب البارالمبية-2024: 39 بلدا من بينها الجزائر تمثل القارة الإفريقية في النسخة الـ17 بباريس

باريس - ستكون القارة الإفريقية ممثلة أحسن تمثيل في النسخة الـ17 الألعاب البارالمبية-2024 بباريس المقررة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر ب 39 بلدا إفريقيا من بينها الجزائر, الحاضرة في 11 عشرة نوعا من الرياضات.

الجزائر التي تشارك بوفد يضم 26 رياضيا (18 رجال - 8 سيدات) توجد من بين البلدان الخمسة الإفريقية الأولى من حيث التعداد وراء منتخبات مصر (54), جنوب إفريقيا (32) و تونس (30).

في المجموع يتنافس 350 رياضيا من القارة السمراء في موعد باريس, التي برمجت حفل الافتتاح مساء يوم الاربعاء 28 أغسطس.

وأما الرياضات ال11 المبرمجة هي: ألعاب القوى, الحمل بالقوة, جيدو, كانوي-كاياك, تنس الطاولة, سباحة, الكرة الطائرة-جلوس, كرة الجرس, ترياتلون ورولنغ.

 

البلدان الإفريقية الحاضرة في باريس:

مصر            :   54 رياضيا

جنوب إفريقيا :   32

تونس          :    30

الجزائر         :    26

نيجيريا        :    23

رواندا         :    13

كينيا          :     13

موريس       :    06

ناميبيا        :    05

الكاميرون    :    05

أوغندا        :    04

إثيوبيا        :    04

السنغال    :    04

غانا          :     04

ليبيا         :    03

كوت ديفوار :    03

 

وتشارك بلدان أنغولا, ليبيريا, مالاوي, غينيا-بيساو, بوتسوانا, إفريقيا الوسطى, البنين, مالي, غينيا, بوروندي, زامبيا, الرأس الأخضر, الكونغو وزمبابوي برياضيين اثنين.

أما بلدان إريتريا, بوركينا فاسو, تانزانيا, الموزمبيق, الطوغو و النيجر فتشارك برياضي واحد.

