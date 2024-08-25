الألعاب البارالمبية-2024: 39 بلدا من بينها الجزائر تمثل القارة الإفريقية في النسخة الـ17 بباريس

الجزائر التي تشارك بوفد يضم 26 رياضيا (18 رجال - 8 سيدات) توجد من بين البلدان الخمسة الإفريقية الأولى من حيث التعداد وراء منتخبات مصر (54), جنوب إفريقيا (32) و تونس (30).
في المجموع يتنافس 350 رياضيا من القارة السمراء في موعد باريس, التي برمجت حفل الافتتاح مساء يوم الاربعاء 28 أغسطس.
وأما الرياضات ال11 المبرمجة هي: ألعاب القوى, الحمل بالقوة, جيدو, كانوي-كاياك, تنس الطاولة, سباحة, الكرة الطائرة-جلوس, كرة الجرس, ترياتلون ورولنغ.
البلدان الإفريقية الحاضرة في باريس:
مصر : 54 رياضيا
جنوب إفريقيا : 32
تونس : 30
الجزائر : 26
نيجيريا : 23
رواندا : 13
كينيا : 13
موريس : 06
ناميبيا : 05
الكاميرون : 05
أوغندا : 04
إثيوبيا : 04
السنغال : 04
غانا : 04
ليبيا : 03
كوت ديفوار : 03
وتشارك بلدان أنغولا, ليبيريا, مالاوي, غينيا-بيساو, بوتسوانا, إفريقيا الوسطى, البنين, مالي, غينيا, بوروندي, زامبيا, الرأس الأخضر, الكونغو وزمبابوي برياضيين اثنين.
أما بلدان إريتريا, بوركينا فاسو, تانزانيا, الموزمبيق, الطوغو و النيجر فتشارك برياضي واحد.