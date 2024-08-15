الرابطة الأولى موبيليس (تحضيرات): إتحاد الجزائر في تربص بطبرقة لمدة 18 يوما

الجزائر- تنقل إتحاد الجزائر مساء أمس الأربعاء إلى مدينة طبرقة (تونس) لخوض تربص لمدة 18 يوما إستعدادا للموسم الكروي الجديد (2024- 2025), للرابطة الأولى موبيليس, حسبما أعلن عنه النادي العاصمي.

و كتب الاتحاد على صفحته الرسمية "فايسبوك" :" في طبرقة, سيخوض رفاق سعدي رضواني حصتين تدريبيتين في اليوم. خلال هذا التربص سطٌر الطاقم الفني, بقيادة التونسي نبيل معلول, برنامجا تحضيريا خاصا, يجري خلاله سلسلة من المباريات الودية تكون أولاها عشية اليوم الخميس أمام مستقبل قابس (الرابطة التونسية الأولى)."

للتذكير, استأنف أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" تدريباتهم منذ 20 يوما و ذلك على الميدان الملحق لملعب نيلسون مانديلا (براقي -الجزائر).

و بخصوص الانتدابات الصيفية, كان نادي سوسطارة نشطا من خلال تدعيم صفوفه بعدة لاعبين. و يتعلق الأمر بالمدافع إلياس شتي, الأنغولي كيفين مونديكو, ولاعب وسط الميدان الهجومي حسام الدين غشة و الأنغولي كلودي ليكونزا (اللاعب السابق في صفوف تي.بي. مازمبي).

وبالمقابل, سرح النادي العاصمي مدافعيه زين الدين بلعيد و عبد الصمد بوناصر اللذين التحقا على التولي بكل من نادي سانت تروند البلجيكي و نادي السد القطري.

و أنهى اتحاد العاصمة موسم 2023-2024 في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وسيمثل رفاق الحارس بن بوط الجزائر في النسخة القادمة لكأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف), رفقة شباب قسنطينة صاحب المركز الثالث في الترتيب العام للموسم الماضي.

و سيكون الاتحاد معفيا من الدور التمهيدي الأول على أن يواجه في الدور الثاني المتأهل من المباراة المزدوجة بين نادي جاموس (جنوب السودان) و الملعب التونسي.