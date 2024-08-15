كرة الريشة/البطولة الإفريقية لأقل من 19 سنة: المنتخب الجزائري ينهي منافسة الفرق في المركز الثالث

وكانت التشكيلة الوطنية قد بلغت الدور نصف النهائي, بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الاولى وراء مصر متصدرة الترتيب, لتصطدم ببطل هذه الدورة, منتخب جزر موريس, وانهزمت أمامه بثلاث مجموعات دون مقابل, المجموعة الأولى (11-21, 18-21), المجموعة الثانية (13-21, 13-21), المجموعة الثالثة (11-21, 13-21).
وتأهل الفريق الجزائري عن المجموعة الاولى, بفضل تغلبه على تونس وبورندي بنفس النتيجة (5-0), مقابل خسارة واحدة أمام مصر (1-4).
من جهته, توج منتخب جزر موريس باللقب القاري, عقب فوزه في النهائي, على نظيره المصري بنتيجة ثلاث مجموعات لواحدة.
وعقب انتهاء منافسات الفرق التي لعبت من 12 الى 14 أغسطس, تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الفردي والمستمرة الى غاية 19 أغسطس الحالي.
وتشارك الجزائر في هذا الموعد القاري, بعشرة عناصر, خمسة ذكور و خمس فتيات, ويتعلق الأمر بكل من : داود أيوب ريان, كدو اسامة, مازري ريان, لعيشي يسين, أيمن داود, أميرة بوحريرة, شيلة تينهنان, حمزة منال, ماضي ايناس, دلوم رهام, بقيادة الطاقم الفني المكون من : فاتح بطاهر وعمر نويشي.