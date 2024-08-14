سوناطراك سترافق الرياضيين المتوجين خلال العهدة الأولمبية القادمة

الجزائر- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, بأن المجمع سيرافق الرياضيين المتوجين بميداليات في الالعاب الاولمبية (باريس-2024), خلال العهدة الأولمبية القادمة.

ويتعلق الأمر بالأبطال الاولمبيين صناع الأمجاد, كايليا نمور (الجمباز), إيمان خليف (الملاكمة) والعداء جمال سجاتي الذين تسلموا مكافئات مالية, خلال حفل تكريم الرياضيين الذى جرى بمقر شركة سوناطراك وبحضور وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب.

وأكد السيد حشيشي خلال هذا الحفل ان "سوناطراك سترافق وتدعم الرياضيين المتوجين بميداليات في هذه الدورة الأولمبية, وهذا طيلة العهدة الأولمبية القادمة, بهدف دعم هؤلاء الأبطال ورعايتكم في مسيرتكم الرياضية, وتمكينكم من التحضير للمشاركة في المنافسات الدولية القادمة بكل قوة وثقة''.

كما أكد أنها ''ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لدعم الرياضية الجزائرية, ولن تدخر أي جهد في سبيل تمكين الكفاءات المميزة في مختلف المجالات من اجل تحقيق النجاح والتألق على الصعيدين الوطني والدولي''.

وكانت كل من الجمبازية كايليا نمور في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ), قد أحرزتا الميدالية الذهبية في اختصاصهما, فيما نال جمال سجاتي الميدالية البرونزية في نهائي سباق 800 م.

من جهتهم, أشاد الثلاثي الجزائري المتوج في أولمبياد 2024, بالدعم الذي ستمنحه لهم سوناطراك خلال العهدة الأولمبية المقبلة.

وقالت الملاكمة المتألقة إيمان خليف في تصريح لوسائل الاعلام عقب تكريمها: ''هي أحاسيس فرحة وسعادة, أود أن أشكر شركة سوناطراك على هذه المبادرة التي قدمتها لنا. سنعمل من أجل تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في المنافسات القادمة. دعم سوناطراك يثبت اصرار الدولة الجزائرية على دعم الرياضيين وتحضيراتهم تحسبا للأولمبياد المقبلة. أود أن أشكر أيضا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,

الذي خصنا بدوره بتكريم خاص حيث منحنا أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني''.

البطلة الاولمبية في رياضة الجمباز كايليا نمور عبرت من جهتها عن سعادتها بدعم شركة سوناطراك, حيث قالت بهذا الخصوص: ''إنه لأمر مذهل أن أعيش مثل هذه اللحظات التاريخية وأنا في عمر ال17. إنه لشرف كبير لي, أن تدعمنا شركة سوناطراك تحسبا للأولمبياد القادمة, ومرافقتها لنا ستكون في غاية الأهمية تحسبا للاستحقاقات المقبلة. أنا جد سعيدة أيضا بالاستقبال الذي خصنا به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, الذي هنأنا مجددا بالتتويجات وأكد لنا دعمه المتواصل''.

ومن جانبه, قال العداء جمال سجاتي المتوج ببرونزية سباق 800 م : ''الجزائر تعرف تقدما في الرياضة وأتمنى رؤية أكبر عدد من الرياضيين المتألقين في المحافل الدولية. استقبالنا من طرف رئيس الجمهورية, يبقى شرف كبير لنا. لقد اكد لنا دعمه المتواصل وهذا أمر يشرفنا كثيرا. الآن علينا مواصلة التحضيرات تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة''.

وعرف حفل تكريم الرياضيين المتوجين في اولمبياد باريس 2024, حضور خير الدين برباري, الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضة الجزائرية, الطواقم التقنية وعائلات الرياضيين والاطارات المسيرة لمجمع سوناطراك.