رابطة أبطال إفريقيا/واتنغا - مولودية الجزائر: الحكم خوسي نغيما آسانغونو من غينيا الإستوائية لإدارة اللقاء

الجزائر- عينت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف), ثلاثي تحكيم من غينيا الإستوائية بقيادة خوسي نغيما أونو أونو آسانوغو, لإدارة مباراة نادي واتنغا الليبيري - مولودية الجزائر, المقررة يوم الأحد المقبل بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة إبتداء من (00ر20), لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, حسبما أعلن عنه النادي العاصمي يوم الأربعاء في بيان له.

وسيكون خوسي نغيما آسانغونو بمساعدة مواطنيه خوسي أنطونيو إيكو (مساعد أول) وكارلوس آلونغو ندونغ (مساعد ثاني). اما الحكم الرابع فهو الكاميروني أنطوان ماكس ديبادوكس ايفا ايسوما.

وبرمجت الكاف لقاء الذهاب بالجزائر العاصمة بدلا عن مونروفيا بطلب من ممثل الكرة الليبيرية, فيما تلعب مواجهة الاياب ما بين يومي 23 و 24 أغسطس بنفس الملعب.

وفي حال بلوغ الدور الثاني, ستواجه المولودية المتأهل من المباراة التي ستجمع اتحاد المنستير (تونس) و نادي بسي التشادي, حيث تجرى مقابلة الذهاب خارج الوطن من 13 الى 15 سبتمبر, فيما تلعب مواجهة الاياب بالجزائر العاصمة (20-22 سبتمبر).

وفي نفس المنافسة, يلتقي ممثل الجزائر الثاني, شباب بلوزداد, في الدور الأول نادي ليوبار الكونغولي, حيث يلعب لقاء الذهاب يوم الاحد بملعب -آلفونس ماسامبا ديبا- ببرازافيل (30ر14).

وفي حال بلوغ الدور القادم, يلعب الشباب مباراة الذهاب خارج الديار مع المتأهل بين فريقي كوتون (البنين) و الجمارك البوركينابي.