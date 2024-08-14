تجديف: تربص إنتقائي من 17 إلى 31 أغسطس بسد بني هارون بميلة

و حسب نفس المصدر, يهدف هذا التربص الذي يشارك فيه 31 عنصرا من بينهم 10 سيدات ينتمون لمختلف الأندية الجزائرية عبر الوطن, إلى اختيار أفضل الجدافين من الجنسين, الذي سيمثلون الجزائر في المنافسات الدولية المقبلة.
قائمة الرياضيين المشاركين في تربص ميلة:
- سيدات: أميرة سبوح - . شائمة هلال بروان - . ليليا مقداد - . حنان بن عدو - . فاطمة الزهراء بودربالة - . صبرية بوخوص -. فريال زيتوني - . منال حدادو -.
سلمى تاج الدعاء - . سارة عبادية.
- رجال: بلحاج محمد بوصيف - فاتح أيمن - . زكريا قاسمي - . بن صالح لحلو -.عبد الرحمن هوشات - . بشير دحو - شمس الدين بوجمعة . محمد الشريف بوخوص -.
عبد النور زواد -. ضيف الله عيساني - . منير سالم -. فاروق حاج بار -. سيف الدين قنوش -. أكرم حمزة - . نزيه درياس - . أكرم طائف - . عبد الحمي- نعيجية -. أشرف بن عيسى - . داش حمود - . محمد جويمعي.-. أيمن بلحمري.