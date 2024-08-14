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بطولة العالم للملاكمة 2024 (تحضيرات): المنتخب الجزائري للأوسط في تربص بمدينة فوكة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 14:45     الفئـة : رياضــة

الجزائر- يخوض المنتخبان الجزائري (أوسط) منذ يوم السبت الماضي تربصا تحضيريا بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بمدينة فوكة (ولاية تيبازة) تحسبا لبطولة العالم المقبلة, حسبما علم يوم الأربعاء لدى الإتحادية الجزائرية للملاكمة.

و يجري هذا التربص الثاني من نوعه و الذي يستمر الى غاية يوم 20 أغسطس تحت إشراف ثلاثي الطاقم الفني الوطني المشكل من مراد فيراتسا و ابراهيم بورنان و حمزة أعراب بالإضافة إلى طبيبة الفريق نصيرة عمورة.

و يقام هذا التربص بحضور المنتخب القطري الذى يحضر هو الاخر للموعد العالمي.

ويتشكل المنتخب الجزائري من 13 ملاكما, بينما يضم المنتخب القطري خمسة ملاكمين.

و حسب نفس المصدر فإن نادي "POING D'1 PACTE 65" الفرنسي متواجد بنفس التربص بملاكمين اثنين رفقة مديره و مدربه الرئيسي, الجزائري كريم عيواز.

و يندرج هذا التربص المشترك في إطار التحضيرات لبطولة العالم المقررة في شهر نوفمبر المقبل بمونتي نغرو.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 15:01
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بطولة العالم للملاكمة 2024 (تحضيرات): المنتخب الجزائري للأوسط في تربص بمدينة فوكة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 14:45     الفئـة : رياضــة   شارك

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