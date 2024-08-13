المنافسات الإفريقية للأندية (موسم 2024-2025): إنطلاق لقاءات الدور التمهيدي الأول يوم الجمعة

القاهرة- تنطلق المنافسات الإفريقية للأندية لكرة القدم للموسم الكروي 2024-2025 يوم الجمعة المقبل, بمشاركة ثلاثة أندية جزائرية, في الوقت الذي أعفي فيه إتحاد الجزائر من الدور التمهيدي الأول من كأس الكنفيدرالية الإفريقية.

و بالإضافة الي اتحاد الجزائر, المتوج باللقب في 2023, ستكون الكرة الجزائرية ممثلة في منافسة كأس الكاف بشباب قسنطينة الذي أنهى بطولة الرابطة الأولى موبيليس في المركز الثالث.

ويلاقي لاعبو المدرب خير الدين ماضوي بنادي الشرطة الرواندي يوم السبت 17 أغسطس بملعب -الشهيد حملاوي- بقسنطينة على (00ر19) لحساب ذهاب الدور التمهيدي.

ويلعب لقاء الاياب يوم الاحد 25 أغسطس بملعب -كيغالي ارينا ستاديوم- (00ر15 بتوقيت الجزائر).

أما في منافسة رابطة الأبطال, فستكون الجزائر ممثلة بفريقي مولودية الجزائر (البطل) وشباب بلوزداد (نائب البطل).

وتواجه المولودية نادي واتنغا الليبيري, ضمن الدور التمهيدي الأول, في الوقت الذي يلتقي الشباب بنادي ليوبار الكونغولي.

الدور التمهيدي الثاني يلعب من 13 الى 15 سبتمبر بالنسبة لمباريات الذهاب, بينما تلعب مقابلات الإياب ما بين 20 و 22 سبتمبر, قبل اجراء عملية القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات.

وتم اعفاء الفرق الـ12 الاولى في ترتيب الكاف من مباريات الدور التمهيدي, على غرار الاهلي المصري بطل المنافسة والترجي التونسي منشط النهائي.

نفس الشيء بالنسبة لمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف), حيث يعفى 12 ناديا من الدور الأول, على غرار الزمالك بطل الطبعة الاخيرة.

ويمكن لعشاق كرة القدم الإفريقية توقع مباريات قوية, رغم أن هذه الأدوار لا تزال مبكرة في كلا المنافستين, حيث ستسعى أندية القارة, الى تقديم أفضل ما لديها في محاولة للتأهل إلى الدور الثاني, ثم بلوغ دور المجموعات في المنافستين.

وستكون المباراة التي ستجمع بين نادي يونغ أفريكانز التنزاني وفيتال أو أف سي البورندي, من بين المباريات المثيرة في الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

سيواجه نادي بيراميدز المصري, الذي قدم أداء مميزا في الموسم الماضي, نادي جي كي يو من زنجبار, بينما يواجه نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي, نظيره نادي أف سي ديسسيبلي من مدغشقر.

وبالنسبة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية ستجرى مواجهة مثيرة بين نادي زيسكو يونايتد الزامبي ونادي أف سي ديناموس من زيمبابوي, في مباراة سيكون فيها الحماس كبيرا.