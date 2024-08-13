الرابطة الأولى موبيليس: البنيني توقبيجي إيرنيي يلتحق بإتحاد خنشلة قادما من فيتا كلوب الكونغولي

الجزائر- أعلن الإتحاد الرياضي لمدينة خنشلة (الرابطة المحترفة الأولى موبيليس) يوم الثلاثاء, عن تعاقده مع المدافع الدولي الأوسط لنادي فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الدمقراطية) البنيني قليلي توقبيجي إيرنيي, دون ذكر مدة العقد.

قبل التحاقه بالنادي الكونغولي خلال المرحلة الثانية من الموسم 2023-2024, تقمص قليلي توقبيجي إيرنيي (25 سنة) ألوان نادي القطن (الدرجة البنينية الأولى).

مع نادي فيتا كلوب, توج قليلي توقبيجي إيرنيي في شهر يونيو الماضي بكأس الكونغو بعد فوزه في النهائي على نادي سلاست (1-0) بملعب الشهداء بكنشاسا. و حسب الصحافة الكونغولية, لعب قليلي توقبيجي إيرنيي دورا حاسما في تتويج فريقه بالكأس.

وكان اتحاد خنشلة قد ضمن استقدام عدة لاعبين نذكر منهم الحارس أسامة ليتيم (م. الجزائر/سابقا), و المدافعين أيمن شعراوي (ا. سوف), الإيفواري قباي مويس (نادي سول الإيفواري), لاعبي الوسط محمد رضا بومشرة (ش. القبائل), حميدة زناسني (ج. الشلف) و سمير عيبود (نادي مضر السعودي), و المهاجمين الكونغولي برانس إيبارا (هونغ لنه ها ىتنه/الفيتنامي), و حميد زاوشي (نادي جدة السعودي).

في المقابل قررت الإدارة الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين و هم: الحارس سفيان خذايرية, المدافعون حمزة ربيعي, عبد العالي قمرود , عبد الحفيظ حقاس و نبيل سعدة و لاعب الوسط الهجومي شعيب دبيح و وسط الميدان و قائد الفريق, عبد الحكيم سامر.

و يواصل النادي تحضيراته بخنشلة بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم تحت إشراف المدرب الرئيسي التونسي حاتم الميساوي قبل التنقل المحتمل إلى تونس لخوض تربص ما قبل تنافسي.

ومعلوم أن اتحاد خنشلة, قد أنهى الموسم الكروي الفارط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'', في المرتبة ال10 برصيد 39 نقطة على بعد سبع نقاط عن أول فريق نازل للرابطة الثانية, نجم بن عكنون.

و سيشرع أصحاب اللونين "الأسود و الأبيض" الموسم الكروي الجديد بمواجهة شباب بلوزداد لحساب الجولة الأولى المقررة يوم 21 سبتمبر.