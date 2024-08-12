الألعاب الأولمبية 2024: إفريقيا تتوج ب39 ميدالية من بينها 13 ذهبية

باريس- حقق رياضيو القارة الإفريقية, 39 ميدالية من بينها 13 ذهبية في الألعاب الأولمبية-2024 بباريس (26 يوليو-11أغسطس), وهي أفضل من الحصيلة المحققة في دورة طوكيو 2020 أين إكتفوا ب37 ميدالية (11 ذهبية).

وتعتبر نتائج القارة الافريقية بباريس, ثالث أفضل انجاز منذ نسخة سيدني 2000.

وكان الرياضيون الافارقة قد حصدوا 45 ميدالية (11 ذهبية) في أولمبياد ريو 2016, بعد أن توجوا ب 40 ميدالية (13 ذهبية) في طبعة بيكين 2008, قبل أن يخطفوا 34 ميدالية (11 ذهبية) في لندن 2012.

ومعلوم أن نسخة أثينا عام 2004, شهدت تتويج القارة الافريقية ب35 ميدالية (9 ذهبيات), بعد دورة ألعاب سيدني عام 2000 (35 ميدالية منها 9 ذهبيات).

وفي أولمبياد باريس, أهدت الجزائر, القارة الافريقية ثلاث ميداليات (2 ذهبيتان و1 برونزية). وحقق الذهب للجزائر كل من الجمبازية الشابة كايليا نمور في اختصاص العارضتين مختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ), بعد تغلبها على الصينية يانغ ليو بإجماع من الحكام (5-0), فيما حقق جمال سجاتي برونزية سباق 800 متر.

ومعلوم أن القارة السمراء قد تألقت في ألعاب باريس في تخصصات عديدة, أبرزها السباحة, الملاكمة, الجمباز, التايكواندو وخاصة ألعاب القوى التي عرفت تتويج كينيا لوحدها ب11 ميدالية (4 ذهبيات, 2 فضيتان و5 برونزيات).

وجاء ذهب كينيا بفضل كل من: بيتريس شبيبت (5000 متر و10.000 متر), فاتيح كيبيغون (1500 متر سيدات) وإيمانويل وانيونيي (800 متر رجال).

وفي الترتيب الافريقي العام, تتصدر كينيا اللائحة ب11 ميدالية (4 ذهبيات, 2 فضيات و5 برونزيات), متبوعة بالجزائر (2 ذهبيتان و1 برونزية) وجنوب افريقيا (1 ذهبية, 3 فضيات و2 برونزيات).

أما إثيوبيا, مصر وتونس فقد توجوا بميدالية ذهبية واحدة لكل واحد منهم. وكانت الميداليات الذهبية من نصيب الاثيوبي تاميرات تولا في سباق الماراتون, المصري أحمد الجندي في الخماسي الحديث والتونسي فراس القطوسي في التايكوندو (وزن أقل من 80 كلغ).

وكانت أول ميدالية ذهبية افريقية في سباق 200 م بواسطة البوتسواني ليتسيلي تيبوغو . كما توج منتخب بوتسوانا بالميدالية الفضية في سباق 400 متر أربع مرات.

ومن جهته, توج الأوغندي جوشوا شيبتيغي بذهبية 10.000 متر. أما كوت ديفوار, الرأس الأخضر وزامبيا فقد اكتفوا بميدالية برونزية لكل واحد منهم.

وشهد أولمبياد باريس 2024, تتويج الرأس الأخضر بأول ميدالية في تاريخها بفضل الملاكم دانييل فاريلا دي بينا في وزن 51 كلغ.