الرياضيون الجزائريون يعبرون عن إفتخارهم و إعتزازهم بإهدائهم الجزائر ثلاث ميداليات أولمبية

الجزائر - عبر الرياضيون الجزائريون المتوجون في الألعاب الأولمبية-2024 بباريس (26 يوليو-11أغسطس), يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, عن إعتزازهم وإفتخارهم بإهدائهم الجزائر ثلاث ميداليات أولمبية (ذهبيتان وبرونزية), خلال هذا الموعد الرياضي العالمي الكبير.

وحقق الذهب للجزائر كل من الجمبازية الشابة كايليا نمور في اختصاص العارضتين مختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ), بعد تغلبها على الصينية يانغ ليو بإجماع من الحكام (5-0), فيما حقق جمال سجاتي برونزية سباق 800 متر.

وصرحت إيمان خليف عند وصولها الي ارض الوطن رفقة الوفد الجزائري المشارك في دورة باريس الاولمبية قائلة: "أشكر الله عز وجل على هذا التتويج. بالنسبة لي, لقد حققت حلما طال انتظاره لثماني سنوات والحمد لله تمكنت من بلوغ هدفي رفقة كل من نمور وسجاتي. جميع الرياضيين قدموا كل ما لديهم من اجل تشريف الوطن وأهدينا أغلى ميداليات للجزائر". من جهتها, تقدمت النجمة الصاعدة في الجمباز العالمي, كايليا نمور (17 سنة), بالشكر للشعب الجزائري لدعمه المتواصل, سيما خلال اللحظات الصعبة سيما بعد الاصابة الخطيرة. "أنا جد فخورة بمنح الجزائر هذه الميدالية الذهبية"، تضيف قائلة. أما صاحب الميدالية البرونزية, العداء جمال سجاتي, صاحب احسن توقيت عالمي هذه السنة على مسافة 800 م, فصرح قائلا: "الحمد لله على تحقيقنا لهذه النتائج المشرفة للجزائر, عشنا أياما تاريخية رفقة زملائي الرياضيين المشاركين, كما أهنئ زميلاتي نمور وخليف على الميدالية الذهبية. هذا شرف لنا, نحن فخورون بما حققناه بباريس. لقد قدمنا كل ما لدينا من اجل تشريف الراية الوطنية رفقة جميع الرياضيين الجزائريين المشاركين".

وشاركت الجزائر في أولمبياد باريس بوفد ضم 46 رياضيا (27 رجال- 19 سيدة) في 15 اختصاصا رياضيا, حيث أحرزت ثلاث ميداليات : ذهبيتان وبرونزية, في انجاز رياضي يعد الاول منذ دورة أطلانطا-1996 بالولايات المتحدة الامريكية.

وقدم الرياضيون الجزائريون, خلال الأولمبياد 2024 بباريس, مستوى تنافسي في مختلف الاختصاصات, من الجمباز الى العاب القوى مرورا بالملاكمة, و الجيدو والتجذيف والكانوي كاياك, وعلى الرغم من أنهم لم يتمكنوا جميعا من الصعود الى منصة التتويج, إلا أن المجهودات المبذولة من طرفهم مؤشر على تحسن ملحوظ في مستوى الرياضة الجزائرية على المستوى العالمي.