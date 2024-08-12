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الرابطة 1 موبيليس (تحضيرات): وفاق سطيف يلعب ثلاث مقابلات ودية بتونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 17:10     الفئـة : رياضــة

الجزائر- يلعب وفاق سطيف ثلاث مباريات ودية خلال تربصه بتونس, تحسبا للموسم الكروي الجديد-2024- 2025, الذي سينطلق في 21 سبتمبر, حسبما أفاد به يوم الإثنين المدير الرياضي للنادي الناشط في الرابطة 1- موبيليس, عبد الكريم بيرة.

واوضح بيرة في تصريح لصفحة الفايسبوك الرسمية للوفاق: "سنلعب في الايام المقبلة, ثلاث مباريات  بتونس, إثنتان بحمام بورقيبة واخرى بتونس امام النادي الافريقي وهذا من اجل وضع آخر الروتوشات على تحضيراتنا, تحسبا لافتتاح الموسم الجديد. ستجرى اختبارات اخرى ايضا بالجزائر, وهو ما يسمح للمدرب رضا بن دريس, بضبط قائمة التشكيلة المثالية".

وتوجه وفد وفاق سطيف يوم الجمعة الماضي (3 اغسطس) الى تونس, لخوض تربص إعدادي لمدة ثلاثة أسابيع, بحضور حوالي 20 لاعبا, ما بين لاعبين سابقين وجدد.

واضاف, "بعد تربص أول بتيكجدة , تنقلتا الى تونس لإجراء مرحلتين تحضيريتين, بطبرقة ثم حمام بورقيبة. الفريق يعمل في أحسن الظروف لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد إن شاء الله وهذا بفضل الامكانيات التي وضعتها تحت تصرفنا الشركة ذات الاسهم "بلاك إيغل".

وعينت إدارة الوفاق التونسي, رضا بن دريس للإشراف على العارضة الفنية للفريق, خلفا للتونسي عمار سوايح, الذي لم يمدد له العقد.

وبقيادة سوايح, فشل وفاق سطيف في التأهل الى منافسة قارية, منهيا الموسم الماضي في المرتبة الخامسة في ترتيب الفرق ب48 نقطة وبفارق خمس نقاط عن "البوديوم".

وبخصوص عملية الانتدابات الصيفية, لم تكشف التشكيلة السطايفية بعد, عن اللاعبين الجدد. ويستهل الوفاق الموسم الجديد باستقبال مولودية البيض.

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 17:21
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الرابطة 1 موبيليس (تحضيرات): وفاق سطيف يلعب ثلاث مقابلات ودية بتونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 17:10     الفئـة : رياضــة   شارك

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