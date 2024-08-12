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الألعاب الأولمبية: حماد يشيد بالدعم الكبير الذي خصه رئيس الجمهورية لكل الرياضيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 16:39     الفئـة : رياضــة
الألعاب الأولمبية: حماد يشيد بالدعم الكبير الذي خصه رئيس الجمهورية لكل الرياضيين

الجزائر- جدد وزير الشباب والرياضة, السيد عبد الرحمان حماد, شكره وتهانيه للرياضيين المتوجين, مشيدا بالمتابعة والدعم الكبير الذي خصه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لكل الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية-2024, وذلك منذ مدة طويلة.

وصرح وزير الشباب الرياضة عند استقباله يوم الاثنين للوفد الرياضي الجزائري بمطار هواري بومدين, مرفوقا بممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية بقوله: "نرحب بأبطالنا والحمد لله على هذه النتائج التي حققوها بفضل مهاراتهم العالية والدعم الكبير الذي خصهم به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي كان يتابع كل الرياضيين منذ مدة طويلة. أجدد شكري وأبارك لكل الرياضيين المتوجين الذين قاموا بمجهود كبير, وشكري موصول أيضا إلى مدربيهم وأطقمهم الطبية والادارية".

و اعرب السيد  حماد عن أمله في أن تكون هذه النتائج انطلاقة نحو مستقبل واعد "بالنسبة للرياضات الجماعية وحتى بعض الرياضات الفردية".

للاشارة فإن الوفد الجزائري المشارك في الالعاب الاولمبية بباريس 2024 عاد الى ارض الوطن, متوجا بثلاث ميداليات منها ذهبيتان في انجاز رياضي يعد الاول منذ دورة اطلانطا (الولايات المتحدة الامريكية) 1996.

اقرأ أيضا:     الألعاب الأولمبية: الوفد الجزائري يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركة كللت بثلاث ميداليات

وكانت الميداليات الجزائرية من انجاز الجمبازية الشابة كايليا نمور (ذهبية) في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف (ذهبية) في وزن (66 كلغ) وجمال سجاتي (برونزية) في سباق 800 م.

و قد شاركت الجزائر في دورة اولمبياد باريس بوفد ضم 46 رياضيا (27 رجال- 19 سيدة) في 15 اختصاصا رياضيا.

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 17:43
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الألعاب الأولمبية: حماد يشيد بالدعم الكبير الذي خصه رئيس الجمهورية لكل الرياضيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 16:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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