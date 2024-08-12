الألعاب الأولمبية: الوفد الجزائري يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركة كللت بثلاث ميداليات

الجزائر- عاد الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024 إلى أرض الوطن يوم الإثنين, متوجا بثلاث ميداليات منها ذهبيتان في إنجاز رياضي يعد الأول منذ دورة أطلانطا (الولايات المتحدة الأمريكية) 1996.

و كان في استقبال الوفد الجزائري بمطار هواري بومدين وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد مرفوقا بعدة مسؤولين مدنيين و عسكريين.

يذكر أن الجزائر احرزت في اولمبياد باريس ثلاث ميداليات منها ذهبيتين بواسطة كل من الجمبازية الشابة كايليا نمور في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ), بعد تغلبها على الصينية يانغ ليو بإجماع من الحكام (5-0), فضلا عن برونزية جمال سجاتي في سباق 800 م.

و قد شاركت الجزائر في دورة اولمبياد باريس بوفد ضم 46 رياضيا (27 رجال- 19 سيدة) في 15 اختصاصا رياضيا.