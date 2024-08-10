الألعاب الأولمبية-2024/ ألعاب القوى (نهائي-800 متر) : بعد انتزاعه للبرونزية, سجاتي يرفع حصيلة الجزائر الي ثلاث ميداليات

باريس-توج العداء الجزائري جمال سجاتي بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر, اليوم السبت بمضمار ملعب "ستاد دو فرونس", ضمن منافسات ألعاب القوى , وهو ما يرفع حصيلة الجزائر الى ثلاث ميداليات, (ذهبيتان وبرونزية) خلال الألعاب الأولمبية-2024 بباريس.

وفي نهائي اتسم بالسرعة وبتنافس حتى خط الوصول, بذل سجاتي مجهودات كبيرة من أجل انتزاع هذه الميدالية في العاب القوى.

وصرح سجاتي عقب نهاية السباق "انا فخور بهذه الميدالية البرونزية في نهائي هو الاسرع في تاريخ الاولمبياد, اهدي هذه الميدالية لكل الشعب الجزائري ولعائلتي على وجه الخصوص".

واضاف صاحب احسن توقيت عالمي لكل الازمنة في سباق 800 م "تمنيت لو توجت بالمعدن النفيس, بعد ذهبيتي كايليا نمور وايمان خليف, لكنني سعيد بهذه البرونزية في اول اولمبياد لي".

وخلال السباق الذي سيطر عليه الكيني ايمانويل وانيونيي, بقي سجاتي في مؤخرة السباق من اجل الانطلاق من بعيد, وهو ما فعله في الـ200 متر الاخيرة.

وقبل 100 متر عن بلوغ خط الوصول, ضاعف سجاتي من مجهوداته للالتحاق بمقدمة السباق الا انه لم يتمكن من الفوز لا على وانيونيي الفائز ب(1د, 41ثا و 19ج) ولا على الكندي آروب ماركو (1د, 41ثا و 20ج) الذي دخل في المرتبة الثانية .

وقال العداء الجزائري بهذا الخصوص "لقد تابعت مخططي في هذا السباق, وخلال المائة متر الاخيرة قدمت كل ما لدي من اجل افتكاك الذهبية لكن ذلك لم يكن كافيا".

وبعدما حل في هذا السباق في المركز الثالث بزمن قدره (1د, 41ثا و 50ج), يكون ابن مدينة تيارت (25 سنة) قد اثبت انه يمثل آمال العاب القوى الجزائرية, حيث تمثل هذه الميدالية مرحلة هامة في مشواره بعدما حاز على لقب نائب بطل العالم سنة 2022.

واختتم سجاتي قائلا "انا شاب وكل المستقبل أمامي, سأقيم مشواري خلال السنة رفقة المدرب والتحضير للمنافسات المقبلة, منها مونديال 2025 وأولمبياد 2028".

وتعد هذه الميدالية هي الأولى للجزائر في ألعاب القوى, منذ الفضيتين اللتين حققهما توفيق مخلوفي في اختصاصي 800 متر و 1500 متر, خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وبهذا, ترتفع حصيلة الجزائر في الاولمبياد الى ثلاث ميداليات, بعد ذهبيتي الجمبازية كايليا نمور, في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ).