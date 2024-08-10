وكتب رئيس الجمهورية في حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك, جمال سجاتي, الصعود على منصة التتويج, بعد سباق قوي. تستحق الميدالية الأولمبية.. ألف مبروك".
رئيس الجمهورية يهنئ العداء جمال سجاتي عقب فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر
أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:00 الفئـة : رياضــة
الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت, العداء الجزائري, جمال سجاتي, عقب فوزه بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر ضمن الألعاب الأولمبية-2024 الجارية بباريس.
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