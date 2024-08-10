الألعاب الأولمبية-2024/ ألعاب القوى (نهائي-800 متر): الجزائري جمال سجاتي يتوج بالميدالية البرونزية

باريس - افتك العداء الجزائري جمال سجاتي الميدالية البرونزية لسباق 800 متر, اليوم السبت بمضمار ملعب "ستاد دو فرونس", ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب الأولمبية-2024 بباريس.

وحل سجاتي في هذا السباق في المركز الثالث بزمن قدره (1د, 41ثا و 50ج).

وعادت الميدالية الذهبية للعداء الكيني ايمانويل وانيوني (1د, 41ثا و 19ج), فيما حقق الفضية الكندي ماركو آروب بوقت قدره (1د, 41ثا, 20ج).

وبقيادة المدرب عمار بنيدة, كان سجاتي قد فاز في سباقي الدور الأول (1د, 45ثا و 84جزء) ونصف النهائي (1د 45ثا 08ج).

وتعد هذه الميدالية هي الأولى للجزائر في ألعاب القوى, منذ الفضيتين اللتين حققهما توفيق مخلوفي في اختصاصي 800 متر و 1500 متر, خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وينهي نائب بطل العالم-2022, موسمه الرياضي الحالي بأفضل طريقة, بعدما حقق أفضل نتيجة له شهر يوليو الفارط, وثالث أحسن توقيت في التاريخ ب(1د, 41ثا و46ج).

وبهذا, ترتفع حصيلة الجزائر في الاولمبياد الى ثلاث ميداليات, بعد ذهبيتي الجامبازية كايليا نمور, في اختصاص العارضتين المختلفة الارتفاع, والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ), بعد تغلبها على الصينية يانغ ليو بإجماع من الحكام (5-0).

كما أصبح ابن مدينة تيارت (25 سنة) سادس عداء جزائري ينال ميدالية في ألعاب القوى في الاولمبياد, بعد كل من حسيبة بولمرقة (ذهبية 1500 متر) في أولمبياد برشلونة 1992, نور الدين مرسلي (ذهبية 1500م) أولمبياد أطلنطا 1996, نورية بنيدة مراح (ذهبية 1500 متر) أولمبياد سيدني 2000 سعيدي سياف (فضية 5000 متر) اولمبياد سيدني 2000, توفيق مخلوفي (ذهبية 1500م) أولمبياد لندن 2012, توفيق مخلوفي (فضيتي 800م/ 1500م) بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

من جهته, يتطلع الرباع وليد بيداني, الممثل الجزائري الوحيد في رياضة رفع الاثقال في أولمبياد-2024, للظفر بميدالية أولمبية تاريخية في وزن (+102 كلغ)ورفع حصيلة الجزائر في هذا الحدث, رغم المنافسة الشديدة في رياضة تتميز بالقوة البدنية بامتياز, مساء اليوم السبت ابتداء من (30ر19 بتوقيت الجزائر).