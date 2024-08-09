وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية: ''كلنا فخر واعتزاز بك, أيتها البطلة الاولمبية إيمان... انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر ... شكرا لك إيمان خليف... تحيا الجزائر".(وأج)
الألعاب الأولمبية: رئيس الجمهورية يهنئ الملاكمة إيمان خليف بعد تتويجها بالميدالية الذهبية
أدرج يـوم : الجمعة, 09 أوت 2024 22:54 الفئـة : رياضــة
الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الجمعة, البطلة الاولمبية الجزائرية إيمان خليف (66 كلغ), عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024, حسب ما جاء في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي.
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