Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الألعاب الأولمبية: رئيس الجمهورية يهنئ الملاكمة إيمان خليف بعد تتويجها بالميدالية الذهبية 

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 أوت 2024 22:54     الفئـة : رياضــة
الألعاب الأولمبية: رئيس الجمهورية يهنئ الملاكمة إيمان خليف بعد تتويجها بالميدالية الذهبية 

الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الجمعة, البطلة الاولمبية الجزائرية إيمان خليف (66 كلغ), عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024, حسب ما جاء في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي.

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية: ''كلنا فخر واعتزاز بك, أيتها البطلة الاولمبية إيمان... انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر ... شكرا لك إيمان خليف... تحيا الجزائر".(وأج)

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 18:36
كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الأولمبية: رئيس الجمهورية يهنئ الملاكمة إيمان خليف بعد تتويجها بالميدالية الذهبية 
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 أوت 2024 22:54     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: انطلاق الحملة الانتخابية غدا الخميس

24.08.14

إحباط محاولة إدخال أكثر من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

24.08.14

الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا

24.08.14

محكمة سيدي أمحمد: معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية

24.08.14

جمعية صحراوية تدعو إلى اتخاذ تدابير رادعة للحد من نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب…

24.08.14

المنيعة: توجه دفعة خامسة للأطفال نحو المخيم الصيفي بزرالدة 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية