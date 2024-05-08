ترياتلون/ألعاب الأولمبياد-2024: "حظوظي جد معتبرة في التأهل"

و أوضحت ابنت مدينة بجاية في منتدى يومية "الفجر" الصادرة باللغة العربية قائلة "امتلك حظوظا جد وفيرة في التأهل الى الموعد الأولمبي. حاليا أشارك في المحطات الأولمبية وإمكانية افتكاك تأشيرة التأهل معتبرة جدا. لقد تمكنت من تحقيق النتائج المطلوبة افريقيا حيث أحتل حاليا الصف الـ120 على الصعيد الأولمبي. والآن أنا في انتظار نتائج بقية الرياضيين".
و حسب مباركي (36 سنة) فإن التأهل الى الأولمبياد يتطلب الكثير من الحسابات بالنظر الى القوانين والمعايير المعتمدة.
و أضافت "التأهل الى الأولمبياد يعتبر أمرا جد معقد. علي انتظار نتائج بقية الرياضيين لاسيما الجنوب افريقيات, الذين يعتبرون منافسين مباشرين لي على ورقة التأهل. ففي حال تأهلهن بالترتيب الاولمبي, فإن المقعد الافريقي سيكون من نصيبي بشكل مباشر. اي بمعنى آخر, فإن مصيري ليس بيدي لكني أمتلك حظوظا كبيرة في بلوغ المحفل الاولمبي".
و فيما يخص برنامجها لهذا الشهر, قررت ميباركي بعد التشاور مع مدربها والطاقم الفني "التركيز على التحضير بدلا من المشاركة في المنافسات على الصعيد الدولي وهو أمر لن يغير شيئا في مصير التأهل".
و سيتم الكشف عن قائمة المشاركين في رياضة الترياتلون المعنيين بأولمبياد 2024, يوم الاثنين 27 مايو الحالي.