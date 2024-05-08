مباراة إتحاد الحراش وشباب باتنة: إيداع 25 متهما رهن الحبس المؤقت لتورطهم في أعمال شغب

الجزائر- أصدرت محكمتا الدار البيضاء والحراش، أوامر بإيداع 25 متهما رهن الحبس المؤقت وإحالة 8 متهمين قصر على قاضي الأحداث المختص، لتورطهم في أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم بين فريقي إتحاد الحراش وشباب باتنة،, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء، بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

و أوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام, أنه في إطار محاربة جرائم العنف والتخريب, وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي اتحاد الحراش وشباب أوراس باتنة بتاريخ 2024/05/05 بملعب أول نوفمبر بالمحمدية, تم تسجيل أعمال شغب أدت إلى تحطيم أملاك ومنقولات عمومية نتج عنها أضرار مادية معتبرة".

و أضاف أن نيابة الجمهورية لدى محكمتي الدار البيضاء والحراش أمرتا ب "فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع, أسفر عن توقيف (25) شخصا بالغا مشتبها فيه, و(08) قصر".

و أشار إلى أنه "بتاريخ 06 و08 ماي 2024, تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية المذكورتين أعلاه, وتم متابعة المتهمين البالغين بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح العصيان والتخريب العمدي لملك الغير والتجمهر غير المسلح طبقا لأحكام قانون العقوبات, وأمرت المحكمة بإصدار أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم, بينما تم إحالة المتهمين القصر على قاضي الأحداث المختص".