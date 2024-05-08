ترياتلون/كأس إفريقيا الجهوية للتطوير: الجزائر تحتضن الموعد القاري يوم 11 مايو

و يتعلق الأمر ب: الجزائر (البلد المضيف), كينيا, البنين والسنغال.

و قال صالح وناس خلال نزوله ضيفا على ''منتدى الفجر'': ''نحن جد سعداء بتنظيم هذا الموعد. لقد تلقينا الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لتنظيم هذا الموعد بعد تسجيل مشاركة أربع دول, وهو الحد الأدنى المسموح به من أجل ترسيم تنظيم المنافسة. كل الظروف جاهزة لإنجاح هذا الحدث خاصة وأن منتزه الصابلات يساعد على تنظيم مثل هذه التظاهرة حيث يتوفر على شاطئ مثالي ومضمار للدراجات''.

و أضاف المسؤول الأول عن الهيئة القارية: ''سنسعى ونعمل جاهدين من أجل إنجاح هذه المنافسة حتى تتسنى لنا الفرصة من أجل احتضان منافسات قارية ودولية أخرى".