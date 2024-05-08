ترياتلون/كأس إفريقيا الجهوية للتطوير: الجزائر تحتضن الموعد القاري يوم 11 مايو

و يتعلق الأمر ب: الجزائر (البلد المضيف), كينيا, البنين والسنغال.
و قال صالح وناس خلال نزوله ضيفا على ''منتدى الفجر'': ''نحن جد سعداء بتنظيم هذا الموعد. لقد تلقينا الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لتنظيم هذا الموعد بعد تسجيل مشاركة أربع دول, وهو الحد الأدنى المسموح به من أجل ترسيم تنظيم المنافسة. كل الظروف جاهزة لإنجاح هذا الحدث خاصة وأن منتزه الصابلات يساعد على تنظيم مثل هذه التظاهرة حيث يتوفر على شاطئ مثالي ومضمار للدراجات''.
و أضاف المسؤول الأول عن الهيئة القارية: ''سنسعى ونعمل جاهدين من أجل إنجاح هذه المنافسة حتى تتسنى لنا الفرصة من أجل احتضان منافسات قارية ودولية أخرى".
و ستشارك الجزائر في هذا الموعد القاري ب18 رياضيا (10 رجال و8 سيدات), بينما لم يتم بعد الكشف عن القائمة النهائية لبقية البلدان المشاركة. وسيتحصل صاحب المرتبة الأولى على 90 نقطة في الترتيب العالمي.
و حسب البرنامج المسطر من قبل المنظمين, سيخوض المتسابقون مسافات 750 متر سباحة, 20 كلم دراجة و5 كلم ركض.
و من جهتها, لم تخف المديرة الفنية الوطنية بالاتحادية, أسيا عزوز, سعادتها بتنظيم هذا الموعد الذي تعتبره أول خطوة قبل استقبال مواعيد دولية أخرى على حد قولها, ''نسعى لإنجاح هذا الموعد حتى نتمكن من تنظيم منافسات أخرى على غرار البطولات الافريقية والعربية''.
أما عن معايير اختيار الأسماء المشاركة, قالت المسؤولة الأولى عن المديرية الفنية: ''اختيار الجزائريين المشاركين كان حسب النتائج المسجلة في البطولات الوطنية. هذا الموعد سيكون بمثابة فرصة للرياضيين الجزائريين لكسب نقاط أخرى في الترتيب العالمي والارتقاء أكثر".
و سيعرف هذا الموعد حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي من أجل مراقبة الظروف التنظيمية.