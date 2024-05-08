كرة القدم/أوروبا: بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة الأبطال

الجزائر- أصبح المدافع الدولي الجزائري ونادي بوروسيا دورتموند, رامي بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة ابطال اوروبا, بعد تأهل فريقه على حساب باريس سان جرمان بالفوز عليه في إياب المربع الذهبي (1-0) سهرة الثلاثاء بملعب -حديقة الامراء- بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم انه لم يكن معني بالمباراة بسبب اصابته على مستوى الركبة التي ابعدته عما تبقى من مشوار الموسم الحالي, الا ان بن سبعيني تابع اللقاء من المدرجات و بحماس كبير.

وصرح المدافع الجزائري لقناة "بي إن سبورتس" قائلا "أنها سهرة رائعة, كنا ندرك أن اللقاء سيكون معقدا, لكن تحقيق الفوز بباريس لم نتصور ذلك. كنا ندرك جيدا ما قدمناه خلال التدريبات هذا الأسبوع سيما بعد الفوز (1-0). بلوغ نهائي هذه المنافسة يعد انجازا كبيرا بذاته".

ويتأهل الفريق الأصفر الى النهائي الثالث له في تاريخه, حيث توج سنة 1997 أمام يوفنتوس الايطالي بنتيجة (3-1) قبل ان ينهزم أمام بايرن ميونيخ (1-2) في نهائي 2013.

واضاف بن سبعيني الذي خاض خمسة لقاءات من بين ستة في مرحلة المجموعات "مخطط

اللعب ارتكز على الدفاع المستميت والهجمات المعاكسة, وتمكنا من التسجيل عبر كرة ثابتة وحافظنا على هذا التقدم حتى النهاية".

وافاد ايضا "العمل الذي قدمه المدرب ايدين تيرزيك كان معتبرا منذ بداية المنافسة, ولم ننهزم سوى في لقاء واحد في مرحلة المجموعات أمام باريس سان جيرمان. الشكر الكبير يعود للاعبين الذين قدموا افضل ما لديهم وهو ما يجعلنا نستحق بلوغ النهائي".

وبهذا التأهل, يكون ابن مدينة قسنطينة قد حذا حذو مواطنيه: نجم الثمانينات رابح ماجر المتوج باللقب سنة 1987 (على حساب بايرن ميونيخ 2-1), والنجم الحالي للخضر رياض محرز الذي بلغ النهائي مرتين : 2021 الذى انهزم فيه امام تشيلسي (0-1) و 2023 و توج به على حساب انتر ميلان (1-0), بقميص مانشستر سيتي, قبل الالتحاق بأهلي جدة السعودي.

ويعد ماجر اول لاعب جزائري يتوج بهذا اللقب الغالي, وذلك يوم 27 مايو 1987 بملعب براتر بفيينا (النمسا), وهو النهائي الذي جعل ماجر يدخل ضمن اساطير الكرة العالمية سيما بالهدف الذي وقعه بالعقب والتي اصبحت علامة مسجلة باسمه.

وبعدها ب34 سنة, خاض الجزائري رياض محرز نهائي المنافسة القارية والتي انهزم فيه امام تشيلسي (0-1) بملعب دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية, قبل ان يصبح ثاني لاعب جزائري يتوج ب"ذات الاذنين" في 2023 مع السيتي على حساب انتر ميلان الايطالي (1-0).

وسيتعرف بوروسيا دورتموند على منافسه في النهائي, المقرر يوم السبت 1 يونيو بملعب ويمبلي بلندن (انجلترا), من خلال اياب نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ سهرة اليوم الاربعاء بملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد (00ر20), علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2) بميدان آليانز ارينا بميونيخ.