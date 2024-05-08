Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/أوروبا: بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة الأبطال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 16:16     الفئـة : رياضــة
كرة القدم/أوروبا: بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة الأبطال

الجزائر- أصبح المدافع الدولي الجزائري ونادي بوروسيا دورتموند, رامي بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة ابطال اوروبا, بعد تأهل فريقه على حساب باريس سان جرمان بالفوز عليه في إياب المربع الذهبي (1-0) سهرة الثلاثاء بملعب -حديقة الامراء- بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم انه  لم يكن معني بالمباراة بسبب اصابته  على مستوى الركبة التي ابعدته عما تبقى من مشوار الموسم الحالي, الا ان بن سبعيني تابع اللقاء من المدرجات و بحماس كبير.

وصرح المدافع الجزائري لقناة "بي إن سبورتس" قائلا "أنها سهرة رائعة, كنا ندرك أن اللقاء سيكون معقدا, لكن تحقيق الفوز بباريس لم نتصور ذلك. كنا ندرك جيدا ما قدمناه خلال التدريبات هذا الأسبوع سيما بعد الفوز (1-0). بلوغ نهائي هذه المنافسة يعد انجازا كبيرا بذاته".

ويتأهل الفريق الأصفر الى النهائي الثالث له في تاريخه, حيث توج سنة 1997 أمام يوفنتوس الايطالي بنتيجة (3-1) قبل ان ينهزم أمام بايرن ميونيخ (1-2) في نهائي 2013.

واضاف بن سبعيني الذي خاض خمسة لقاءات من بين ستة في مرحلة المجموعات "مخطط

اللعب ارتكز على الدفاع المستميت والهجمات المعاكسة, وتمكنا من التسجيل عبر كرة ثابتة وحافظنا على هذا التقدم حتى النهاية".

وافاد ايضا "العمل الذي قدمه المدرب ايدين تيرزيك كان معتبرا منذ بداية المنافسة, ولم ننهزم سوى في لقاء واحد في مرحلة المجموعات أمام باريس سان جيرمان. الشكر الكبير يعود للاعبين الذين قدموا افضل ما لديهم وهو ما يجعلنا نستحق بلوغ النهائي".

وبهذا التأهل, يكون ابن مدينة قسنطينة قد حذا حذو مواطنيه: نجم الثمانينات رابح ماجر المتوج باللقب سنة 1987 (على حساب بايرن ميونيخ 2-1), والنجم الحالي للخضر رياض محرز الذي بلغ النهائي مرتين : 2021 الذى انهزم فيه امام تشيلسي (0-1) و 2023 و توج به على حساب انتر ميلان (1-0), بقميص مانشستر سيتي, قبل الالتحاق بأهلي جدة السعودي.

ويعد ماجر اول لاعب جزائري يتوج بهذا اللقب الغالي, وذلك يوم 27 مايو 1987 بملعب براتر بفيينا (النمسا), وهو النهائي الذي جعل ماجر يدخل ضمن اساطير الكرة العالمية سيما بالهدف الذي وقعه بالعقب والتي اصبحت علامة مسجلة باسمه.

وبعدها ب34 سنة, خاض الجزائري رياض محرز نهائي المنافسة القارية والتي انهزم فيه امام تشيلسي (0-1) بملعب دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية, قبل ان يصبح ثاني لاعب جزائري يتوج ب"ذات الاذنين" في 2023 مع السيتي على حساب انتر ميلان الايطالي (1-0).

وسيتعرف بوروسيا دورتموند على منافسه في النهائي, المقرر يوم السبت 1 يونيو بملعب ويمبلي بلندن (انجلترا), من خلال اياب نصف النهائي الآخر بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ سهرة اليوم الاربعاء بملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد (00ر20), علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (2-2) بميدان آليانز ارينا بميونيخ.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/أوروبا: بن سبعيني, ثالث لاعب جزائري يبلغ نهائي رابطة الأبطال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 ماي 2024 16:16     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.08

اليوم الوطني للذاكرة: الحفاظ على الذاكرة الوطنية "واجب مقدس"

24.05.08

القوانين الأساسية والانظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ستوضح "المعالم الجديدة"…

24.05.08

الجزائر-تركيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة الرحلات الجوية إلى 80 رحلة أسبوعيا

24.05.08

الدورة ال12 للجنة الحكومية الجزائرية-التركية: التوقيع على محضر محادثات لتعزيز التعاون…

24.05.08

صناعة وانتاج صيدلاني: عون يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولايات النعامة والجلفة…

24.05.08

الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تأكيد على إهتمام رئيس الجمهورية بهذه الفئة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.07

مجازر 8 مايو 1945 : صورة قاتمة لسياسة الإبادة التي انتهجتها فرنسا الاستعمارية

24.05.06

بن مبارك يشيد بدور الإعلام الوطني في مواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف الجزائر

24.05.06

عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو

24.05.06

وزير العدل يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية

24.05.06

وفاة المجاهدة ويسي عوالي عن عمر ناهز 86 سنة

24.05.06

الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة والنضال ضد الاستعمار الفرنسي