كرة القدم: ورشة "فيفا-فاف" حول تطبيق تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (الفار) في الجزائر

وحسب نفس المصدر, يكمن الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع, في تقاسم المعلومات حول كيفية تطبيق تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (الفار) بحضور وفد عن المؤسسة العمومية للتلفزيون.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع بصورة خاصة برنامج المساعدة والموافقة بخصوص تطبيق "الفار".
ويمثل هذا اللقاء مرحلة هامة في العملية التي تستهدف إدخال تقنية الفار في كرة القدم الجزائرية, بهدف اعتمادها في الموسم الكروي (2024-2025), حسبما اوضحته الهيئة الكروية.
للتذكير كانت الفاف قد قامت يوم 25 مارس الفارط بالإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أربعة أجهزة للفار مجهزة, قصد استعمال هذه التقنية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الموسم 2024-2025.
وكان المكتب الفيدرالي المجتمع يوم الاربعاء 21 فبراير الفارط بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قد صادق على الإطار الاستراتيجي لبرنامج "فوروارد" 2023-2026 المتضمن بصورة خاصة اقتناء محطات الفار.
وقد تم استعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (فار) ابتداء من مباريات الدور ربع النهائي لكأس الجزائر لموسم 2023-2024.