الرابطة الثانية-هواة: القمة بين رائد القبة وترجي مستغانم تخطف كل الاضواء

الجزائر - ستكون أنظار عشاق كرة القدم الجزائرية مشدودة الى القمة بين رائد القبة (المركز 2، 57 ن) وضيفه، المتصدر ترجي مستغانم (62 ن)، في لقاء سيتسم بندية كبيرة باعتبار أن ورقة الصعود الوحيدة تلعب بينهما في مجموعة وسط غرب، فيما يرتقب الجميع ترسيم متصدر مجموعة وسط شرق، أولمبي آقبو (61 ن) صعوده إلى المحترف الاول، بمناسبة استقباله لنجم التلاغمة(الصف 9، 32 ن)، بمناسبة الجولة 26 من الرابطة الثانية هواة المقررة يوم السبت (00ر15).

ملعب -الشهيد بن حداد- بالقبة (الجزائر العاصمة) سيكون مسرحا للقاء القبة ومستغانم الذي من شأنه أن يوضح الرؤية أكثر من أجل الصعود في مجموعة وسط غرب.

فبالنسبة للرائد، المنتشي بالفوز في الداربي العاصمي على مضيفه نصر حسين داي (2-1)، سيضع هذه المقابلة تحت عنوان "الفرصة الأخيرة" ولا خيار له سوى الفوز، أملا في تقليص الفارق عن الترجي الى نقطتين والحفاظ على حظوظه في الصعود.

أما بالنسبة للضيوف، فمهمتهم تكلم في محاولة تفادي الخسارة على الاقل بهدف الاقتراب أكثر من افتكاك تأشيرة الارتقاء الى الرابطة الاولى، قبل أربع جولات عن نهاية الموسم.

كما ستعرف الجولة الـ26 في مجموعة وسط غرب مباريات بين الأندية المهددة بالسقوط، وتتصدرها مقابلة وداد بوفاريك أمام الضيف نصر حسين داي، اللذين يتقاسمان المركز 12 ب28 نقطة، وبخطوة وحيدة عن جمعية وهران، المتواجد في المنطقة الحمراء، والمطالب بانتهاز فرصة استقباله لأولمبي المدية (المرتبة 15، 15ن)، وهو أحد النازلين.

من جهته، يستضيف أمل الأربعاء (الصف 11، 29ن)، المعني الآخر بالصراع عن البقاء، فريق شبيبة تيارت (م8، 32 ن)، في الوقت الذي يشد فيه المتذيل، شبيبة غير العبادلة (12 ن) الرحال الى مستغانم لملاقاة الوداد المحلي، صاحب الصف الثالث بـ(43 ن).

أما فيما يخص بقية اللقاءات، فسيستضيف غالي معسكر (م4، 42ن) فريق نجم القليعة (م7، 34 ن)، ويلعب مستقبل واد سلي (م8، 32 ن) على أرضه أمام صفاء خميس مليانة (م6، 36 ن)، في الوقتالذي يستقبل فيه شباب المشرية (م10، 31 ن) تشكيلة شباب تموشنت (م5، 40 ن).

-- مجموعة وسط شرق : أولمبي آقبو ل"توثيق" الصعود أمام جمهوره --

أما في لقاءات مجموعة وسط شرق، فسيكون المتصدر أولمبي آقبو (61 ن) أمام فرصة ملائمة من أجل ترسيم صعوده الى الرابطة الاولى عندما يستقبل نجم التلاغمة (م9، 32 ن)، والاحتفال مع جمهوره،أسبوعا بعد الخسارة المفاجئة أمام جمعية عين مليلة (0-1).

وباتت تشكيلة "وادي الصومام"، التي تبتعد عن أقرب الملاحقين بـ13 خطوة، على بعد فوز واحد لتقلد "تاج" البطولة وانتزاع صعودا تاريخيا يكون الأول للنادي منذ تأسيسه سنة 1936.

بالمقابل، سيشد صاحب الوصافة، مولودية باتنة (48 ن) الرحال الى المقرن لملاقاة الأولمبي المحلي (م9، 32 ن)، في الوقت الذي يستضيف فيه شباب باتنة (م3، 41 ن) فريق جمعية الخروب (م8، 33 ن). وفي "معركة" من أجل البقاء، يلتقي وفاق سور الغزلان بالضيف اتحاد الحراش (م12، 29 ن)، حيث بات الوفاق أمام حتمية الفوز للحفاظ على أمل البقاء قبل اربع جولات عن اختتام الموسم.

كما سيستقبل المهدد بالنزول، هلال شلغوم العيد (م13، 27 ن) الضيف جمعية عين مليلة (م11، 30 ن) وهو يعول على الفوز، شأنه شأن اتحاد عنابة (27 ن) الذي سيستضيف اتحاد ورقلة (34ن).

وستجمع المقابلتين الأخريين بين شباب برج منايل (م5، 36 ن) واتحاد خميس الخشنة (م6، 35 ن) من جهة، ومولودية قسنطينة (م4، 38 ن) أمام المتذيل مولودية العلمة (16 ن) الذي بات يعيش آخر ايامه في القسم الثاني، من جهة اخرى.