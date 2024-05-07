جيدو/أولمبياد-2024: أمينة بلقاضي (-63 كلغ) ترتقي بستة مراكز

بودابست- إرتقت مصارعة الجيدو الجزائرية أمينة بلقاضي (-63 كلغ) الحائزة على الميدالية البرونزية في منافسات الجائزة الكبرى لدوشانبي بطاجيكستان السبت الماضي، إلى المرتبة ال18، حسب الترتيب الأولمبي الجديد للإتحادية الدولية للجيدو وهي بالنسبة كبيرة متأهلة إلى الألعاب الأولمبية بباريس -2024، على غرار مواطنها دريس مسعود (-73 كلغ)، الذي تراجع بمركز واحد ويحتل الصف ال15.

و كسبت بلقاضي -الذي كانت تحتل الاسبوع الماضي المركز ال24 في الترتيب الأولمبي للفئة ب2512 نقطة- , ستة مراكز (490 نقطة إضافية) في الترتيب الدولي الجديد , ما يفتح لها الباب واسعا للتواجد في الاولمبياد المقبلة.

و ستكون المواعيد الرياضية المقبلة بالنسبة لبطلة افريقيا , مثل مونديال ابوظبي , مناسبة لتعزيز حظوظها في التأهل للأولمبياد.

من جهته, ضمن بطل افريقيا ثلاث مرات ,دريس مسعود الغائب عن منافسات طاجيكستان, تأهله لأولمبياد - 2024 , على الرغم من تراجعه بمركز واحد . ويحتل ابن مدينة وهران المركز ال15 برصيد 3106 نقطة , علما ان المصارعين ال22 الاوائل , يتأهلون مباشرة الى موعد باريس.

و تراجع المصارع الجزائري الثالث المعني بسباق التأهيليات, ياسر بوعمار (-100 كلغ) بمركزين ويحتل المرتبة ال40 , ب1310 نقطة وهي مجموع نقاط تسمح له مع ذلك الاستفادة من الحصة القارية المؤهلة.

بالمقابل, يغيب محمد المهدي ليلي (+100 كلغ) -الذي يحتل المركز 41 في الترتيب الاولمبي الجديد- , عن الحصة القارية التأهيلية ويتوجب عليه المشاركة في منافسات دولية اخرى و تحقيق مشوار جيد لجمع النقاط وافتكاك تذكرة مؤهلة الى الاولمبياد.

للتذكير, يشارك المصارعون الجزائريون الاربعة في بطولة العالم- فردي المقبلة التي ستقام من 19 الى 23 مايو بأبوظبي ( الامارات العربية المتحدة).

و تمتد فترة التاهيليات الى الالعاب الاولمبية بباريس, حتى يونيو 2024.