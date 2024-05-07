كأس العالم للحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة: دخول ثلاثة جزائريين المنافسة بنية الاقتراب من التأهل للالعاب البرالمبية

الجزائر - سيدخل ثلاثة رياضيين من المنتخب الجزائري لرياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة يوم غد الاربعاء منافسة كأس العالم (رجال وسيدات) بمدينة باتايا بتايلاندا (8-11 مايو 2024), وكلهم عزم على الاقتراب أكثر من التأهل إلى الالعاب البارالمبية المقبلة بباريس, باعتبار أن موعد تايلاندا مؤهل لذلك ويعد المرحلة ما قبل الاخيرة, حسبما علم اليوم الثلاثاء من البعثة الجزائرية.

ويتعلق الامر بكل من سميرة قريوة (45كغ) وحاج أحمد بيور (49كغ) وأيمن خوجة (59كغ) الذين سيكونون في انطلاق المنافسة التي ستشهد مشاركة معلنة لـ157 متنافسا منهم 59 فتاة يمثلون 33 دولة منها الجزائر الحاضرة بأربعة رياضيين.

وفي اتصال عبر "الوات ساب", صرح رئيس الوفد والاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة, سيد أحمد العسري لواج قائلا: " مرحلة كأس العالم لمدينة باتايا ستنطلق يوم غد الاربعاء وسنحظى بدخول ثلاثة رباعين جزائريين المنافسة بهدف واحد هو ضمان التأهل إلى الالعاب البارالمبية المقبلة أو الاقتراب أكثر من ذلك".

وكانت التشكيلة الوطنية التي يشرف عليها المدرب الوطني محمد صلاح الدين بن عطة بمساعدة حبيب بلحاوو, قد حلت بمدينة باتايا بتايلاندا يوم الاحد صباحا

. وبعد الالتحاق بمكان الايواء, استأنف الرياضيون التدريبات بحصة خفيفة تبعت بأخر في اليوم الموالي (الاثنين).

أما اليوم الثلاثاء فخصص بعملية وزن الرياضيين وهي المرحلة الهامة لتأكيد كل المشاركين للاوزان المسجلين فيها والذين سيشاركون فيها أيضا بهدف واحد هو "اقتطاع تمثيل بلدهم في موعد باريس البارالمبي".

وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية أن "الوفد الرياضي الجزائري متواجد بعين المكان في ظروف جيدة ومواتية لمواصلة التحضير للمنافسة والمشاركة فيها بكل امكانياتهم. فموعد باتايا هو مرحلة من مراحل كأس العالم المسجلة في تأهيليات الالعاب البارالمبي. وتعد المرحلة التأهيلية ما قبل الاخير لكل الرباعين والرباعات. وبخصوص ممثلي الجزائر فيتواجدون في لياقة جيدة ومستعدين لخوض المنافسة التي من المؤكد لن تكون سهلة لكل المشاركين, وممثلينا يملكون من المؤهلات والامكانيات والحظوظ لتحقيق رفعات جيدة تمكنهم من نيل المبتغى".

وستكون مهمة العناصر الوطنية واضحة والمتمثلة في حصد المزيد من النقاط لتدعيم مركزها في الترتيب البارالمبي للاتحاد الدولي بهدف ضمان بطاقة المشاركة في الموعد البارالمبي المنتظر بباريس من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبلين.

وإلى غاية اليوم, فقد ضمن رياضيا واحدا بنسبة كبيرة تواجده في موعد باريس, وهو قائد قاطرة رياضة الحمل بالقوة الجزائرية, الرباع حسين بالطير الذي, رغم ذلك, سيكون مطالبا, على غرار زملائه في المنتخب, بتحقيق رفعات جيدة خلال موعد تايلاندا, حتى يؤكد أحقيته في المشاركة في الالعاب البارالمبية.

نفس المهمة تنتظر زملاءه الآخرين في مرحلة كأس العالم بباتايا, على غرار سميرة قريوة وحاج أحمد بيور وبدرجة أقل الشاب أيمن خوجة.

وفي هذا الصدد, أضاف محمد صلاح الدين بن عطة, قائلا: "الامور باتت الآن أكثر وضوحا. فمنافسة تايلاندا تطرح نقاطا أخرى في المزاد على غرار المواعيد السالفة الى غاية المنافسة الاخيرة بجورجيا. على رياضيينا انتهاز هذه الفرصة الجديدة لحصد المزيد من النقاط ليضيفوها إلى ترتيبهم البارالمبي الحالي والاقتراب من التأهل. لدينا الثقة الكاملة فيهم وفى مؤهلاتهم ومتأكدون أنهم واعون بالمهمة التي تنتظرهم".

وبالنسبة للمسؤول الاول على الاتحادية الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة, فإن هيئته "وضعت كل الامكانيات في متناول المنتخب الوطني للحمل بالقوة", ملحا أن "الهدف الاسمى الذي وضعه المنتخب يتمثل في تأهيل أكبر عدد ممكن من الرياضيين إلى الموعد البارالمبي, ولذا وضعنا أحسن ظروف التحضير لفائدة الرياضيين الذي شاركوا في كل المنافسات المؤهلة لموعد باريس, وذلك من أجل تمكينهم من تسجيل أكبر عدد من النقاط في ترتيبهم البارالمبي وتحقيق المبتغى, والآن الكرة في مرماهم".

وأضاف "خلال هذه العهدة البارالمبية وضعنا هدفا أساسيا يتمثل في تأهيل أكبر عدد ممكن من الرباعين إلى موعد باريس. من ذلك, سطرنا برنامج عمل ثري وطويل المدى مع تسجيل رياضيينا في العديد من المنافسات التأهيلية (..) صحيح أن العديد منهم حسنوا مستواهم ورفعاتهم وكذا ترتيبهم البارالمبي وحتى العالمي, لكن سننتظر إلى غاية المنافسة التأهيلية الاخيرة بتبيليسي (جورجيا) شهر يونيو المقبل للتعرف على ممثلي الجزائر في رياضة الحمل بالقوة خلال موعد باريس".

وبعد مرحلة كأس العالم لمدينة باتاي, من المفروض أن يتعين على الرباعين الجزائريين الاربعة أو على أقل تقدير الذين يقتربون كثيرا من التأهل, التحضير للمشاركة في آخر مرحلة تأهيلية لموعد باريس والتي ستكون في شهر يونيو المقبل بمدينة تبيليس بجورجيا.

وفيما يلي برنامج دخول الرياضيين الجزائريين المنافسة في باتاي بتايلاندا:

الاربعاء 8 مايو 2024 (بالتوقيت الجزائري):

00ر14 : سميرة قريوة (45كغ) وستتنافس مع ست رباعات أخريات

15ر15 : أحمد حاج بيور (49كغ) وسيشارك إلى جانبه ثماني متنافسين آخرين

40ر17 : أيمن خوجة (59كغ) وسيشارك في الوزن 11 رياضيا آخرا

الخميس 9 مايو 2024:

00ر14 : حسين بالطير (65 كغ) وسيتنافس مع 7 رياضيين آخرين .