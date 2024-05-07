الرابطة الأولى: تعادل اتحاد الجزائر مع شبيبة القبائل (2-2)

الجزائر - تعادل فريق اتحاد الجزائر مع ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (2-2) الشوط الأول (2-1)، يوم الإثنين بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ19 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم.

ووقع هدفي الاتحاد اللاعب اسماعيل بلقاسمي في (د 18 و د 42)، فيما سجل ثنائية الشبيبة كل من آدم عليلات (د 20) ضد مرماه وأحمد معمري (73) من ضربة جزاء.

وعرف اللقاء طرد مدافع الشبيبة بدر الدين سوياد في الدقيقة 69 إثر تلقيه للإنذار الثاني.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يلتحق النادي العاصمي بالجار أتليتيك بارادو في المركز الخامس بـ36 نقطة لكل منهما، ناقص ثلاث مباريات للاتحاد، في حين، ينفرد "الكناري" بالمركز السابع رافعا حصيلته إلى 34 نقطة.

وضمن تسوية رزنامة نفس الجولة (19)، فاز اتحاد خنشلة على حساب ضيفه شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) أول أمس السبت. وافتتح المحليون باب التسجيل عبر اللاعب سعدو (د47)، قبل أن يعدل ''الشباب'' الكفة بفضل اللاعب مزيان في الدقيقة ال64.

وتمكن اتحاد خنشلة من إضافة الهدف الثاني في الرمق الأخير من عمر اللقاء بفضل اللاعب سامر عبر ركلة جزاء نفذها في الدقيقة ال90.

وعلى خلفية هذه النتيجة، يرتقي اتحاد خنشلة الى المرتبة العاشرة (31 نقطة) بمعية مولودية البيض، بينما يضيع أبناء "العقيبة" فرصة خطف الوصافة من شباب قسنطينة، حيث يواصل احتلاله للمرتبة الثالثة (42 نقطة).

وتجدر الإشارة أن هذه الجولة جرت يومي الجمعة والسبت 1 و 2 مارس الماضي.