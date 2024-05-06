دراجات /طواف الجزائر-2024/: اطلاق اسم الصحفي الراحل جمال بوكرشة على الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر

الجزائر- كشف رئيس الإتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري، عن اطلاق اسم الصحفي الرياضي الراحل، جمال بوكرشة، على سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة المقررة يوم 24 مايو، في ختام الطبعة الـ24 لطواف الجزائر للدراجات-2024، المبرمجة على عشر مراحل، خلال الفترة الممتدة بين 11 و 24 مايو.

وصرح خير الدين برباري خلال نزوله ضيفا على منتدى الصحافة للمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين, لتقديم طواف الجزائر-2024، قائلا: "بصفتنا منظمو هذا الحدث الرياضي قررنا إطلاق تسمية الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة، على الراحل جمال بوكرشة، الصحفي السابق بالإذاعة الجزائرية –القناة الثالثة-، تكريما للمجهودات التي بذلها في سبيل تطوير رياضة الدراجات وخاصة طواف الجزائر، الذي كان وفيا له في كل طبعة".

و يقام طواف الجزائر في طبعته لسنة 2024 في 10 مراحل تمتد لمسافة إجمالية تفوق 1700 كلم، انطلاقا من مدينة وهران (الشمال الغربي) ومرورا بمدن سيدي بلعباس، مستغانم، تنس، الشلف، البليدة، البويرة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، قالمة ثم عنابة (الشمال الشرقي).

وانتقل جمال بوكرشة إلى رحمة الله يوم 3 ديسمبر 2023 ، عن عمر ناهز الـ67 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض. وسخر كل حياته المهنية للعمل في القسم الرياضي للقناة الإذاعية الثالثة كصحفي ومحقق ميداني، حيث تميز فيها بتغطيته لعديد الاختصاصات الرياضية والتظاهرات الكبرى على غرار طواف الجزائر للدراجات والملاكمة، ناهيك عن تغطيته لعديد الطبعات من نهائيات كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأضاف برباري: "كلنا كنا ننتظر بشغف كبير التعليق الحماسي للمرحوم جمال بوكرشة على أمواج الإذاعة الوطنية خلال الكيلومترات الأخيرة قبل خط الوصول لطواف الجزائر. ولهذا سنقوم بتخليد ذكراه في هذه الطبعة الـ24، خاصة وأن رجال الإعلام شريك أساسي للاتحادية وطواف الجزائر".

ويسدل الستار على طواف الجزائر للدراجات-2024 يوم 24 مايو، بإجراء الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة -جمال بوكرشة- يوم 24 مايو على مسلك مغلق مسافته 650ر1 كلم في 50 دورة، والمعتاد انطلاقه من أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية في حي هضبة العناصر بالقبة.

وتتميز هذه الطبعة الـ24 بدمج ثلاث جوائز دولية كبرى ضمن طواف الجزائر، وهي سابقة في تاريخ المنافسة، و تتمثل في كل من الجائزة الكبرى لمدينة وهران يوم 11 مايو، والتي سيتنافس فيها الدراجون على مسلك 5ر6 كلم في 17 دورة متتالية، والجائزة الكبرى لمدينة عنابة يوم 22 مايو على مسلك 5ر1 كلم في 50 دورة وأخيرا الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة.

وينظم طواف الجزائر الدولي، المسجل ضمن رزنامة دورة إفريقيا للاتحاد الدولي للدراجات، وفق القوانين المعمول بها من قبل الاتحاديتين الجزائرية والدولية.

كما سيكون تحت مراقبة محافظ السباق من الاتحاد الدولي للعبة ومفتش مكافحة المنشطات.