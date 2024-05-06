دراجات/طواف الجزائر-2024/: عودة نادي مولودية الجزائر للمشاركة في المنافسة بعد غياب طويل

الجزائر- يستعد دراجو نادي مولودية الجزائر لتسجيل عودتهم للمشاركة في طواف الجزائر للدراجات, بعد غياب طويل عن هذه المنافسة, وذلك بمناسبة الطبعة الـ24, المقررة خلال الفترة الممتدة بين 11 و 24 مايو, على 10 مراحل تمتد لمسافة إجمالية تقدر بـ 1700 كلم.

و يقام طواف الجزائر في طبعته لسنة 2024 على 10 مراحل, انطلاقا من مدينة وهران (الشمال الغربي) ومرورا بمدن سيدي بلعباس, مستغانم, تنس, الشلف, البليدة, البويرة, سطيف, قسنطينة, سكيكدة, عنابة, قالمة ثم عنابة (الشمال الشرقي).

و اعتبر رئيس المكتب المسير المؤقت للنادي الرياضي الهاوي لمولودية الجزائر, محمد خالدي, أن عودة فرع الدراجات للحضور في طواف الجزائر, أمر "مهم ومكسب وانتصار" كبيرين للنادي العاصمي.

و يشارك العميد في موعد الجزائر لرياضة "الأميرة الصغيرة" بثمانية دراجين شبان, من أجل "اكتساب الخبرة" و إمتلاك "رؤية واضحة" فيما يخص إمكانيات فرع الدراجات ومستقبله, حسب المسؤول.

و ستكون الجزائر ممثلة بستة أندية في طواف-2024 وهي: مولودية الجزائر, مجد القرارة (غرداية), نادي دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) و أمل المالح (عين تموشنت), نادي القنطرة (بسكرة), و تيم مادار برو, الذي سجله الاتحاد الدولي للدراجات في منصته كفريق قاري. ناهيك عن مشاركة 11 فريقا أجنبيا, حسب المنظمين.

و بخصوص الوضعية الإدارية والقانونية للنادي الرياضي الهاوي لمولودية الجزائر, بعد المشاكل التي عرفها إثر إلغاء تنظيم الجمعية العامة الانتخابية في نهاية ديسمبر 2023, أكد محمد خالدي بأن "الهدوء عاد إلى بيت المولودية, حيث يشهد الفريق استقرارا من حيث التسيير ومن حيث النتائج الفنية أيضا التي تحسنت".

و أضاف العداء السابق بأن المكتب المسير الحالي "يسعى لوضع جميع الفروع على نفس المستوى من الإمكانيات و التحضير والتجهيزات المادية وحتى المستحقات المادية للرياضيين".

و في الأخير أفاد محمد خالدي, أنه يتم العمل بهدوء "لتطهير قائمة أعضاء الجمعية العامة" بهدف "التحضير لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية في ظروف جيدة", حتى تتم تسوية الوضعية القانونية والإدارية لنادينا الذي نتمنى له كل الخير في المستقبل.

للإشارة أن محمد خالدي, وهو بطل سابق في تخصص ألعاب القوى (5000 متر) وإطار بالشركة البترولية سوناطراك, قد استلم مهامه كرئيس المكتب المسير المؤقت للنادي الرياضي الهاوي لمولودية الجزائر, في 14 يناير 2024, خلفا للرئيس الأسبق مسعود تركي, الذي تم سحب الثقة من شخصه, إثر سحب مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر, الاعتماد القانوني للنادي بسبب عدم المطابقة مع قانون الجمعيات 15-74 الصادر في 2016.

و يترأس محمد خالدي المكتب المسير المؤقت لمولودية الجزائر, الذي يضم ستة أعضاء آخرين, وهم: محمد بلخيري (نائب الرئيس), بوعلام كاب, محمد بن قاسمية, ناصر بويش, ابراهيم بوضياف و محمد يادن (ممثل مديرة الشباب والرياضة).

و في تصريح سابق لـوأج كشف مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر, ياسين سيافي, أن "نادي مولودية الجزائر يعيش منذ سنوات في وضعية غير قانونية جراء سوء التسيير حيث لم يتم عرض التقارير المالية والأدبية منذ عام 2020 وهو ما أدى إلى مشكل عدم تحصلهم على الاعتماد القانوني".

و تابع: "منذ يناير 2020 حتى 4 مايو 2023 والنادي يسير بدون اعتماد, حيث تحصل على الاعتماد بعد التغيير الذي مس رئاسة النادي (2023), بسحب الثقة من الرئيس السابق تركي مسعودي".