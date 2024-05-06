كرة القدم داخل القاعة-تصنيف الفيفا: البرازيل يحتل صدارة الترتيب عند الرجال والسيدات

زيوريخ- كشفت الإتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) يوم الإثنين عن التصنيف العالمي في نسخته الأولى لمنتخبات كرة القدم داخل القاعات والذي، أصبحت تحتل فيه البرازيل صدارة الترتيب في فئتي الرجال والسيدات.

و أوضح الهيئة الدولية في بيان لها أن إطلاق هذا التصنيف يشكل خطوة مهمة جديدة للنهوض بهذه اللعبة التي تشهد تزايدا متسارعا في الشعبية والانتشار حول العالم.

و أشارت إلى أنه تم تحديد ترتيب المنتخبات في الإصدار الأول للتصنيف بناء على إحصائيات أكثر من 4600 مباراة دولية من الفئة الأولى (فئة أ), حيث يعرف الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة من الفئة (أ) بأنها تجمع بين منتخبي اتحادين وطنيين عضوين, إذ يشارك فيها المنتخب الأول من كل اتحاد.

و حل المنتخب الجزائري للرجال , الذى اخفق في التأهل الي مونديال 2024 بعد خسارته امام ليبيا (2-1) في اياب الدور الاخير بالقاعة البيضوية بعد ان تعادل معه (4-4) في ليبيا, في الصف ال 107 عالميا.

كما سيكون التصنيف الجديد لمنتخبات الرجال والسيدات بمثابة آلية لتقسيم الفرق بحسب المستويات للطبعات المقبلة من كأس العالم لكرة القدم داخل القاعات وهو ما تم في القرعة التي جرت مؤخرا ضمن النسخة المقبلة من مونديال أوزبكستان.

و حصل المنتخب البرتغالي -الذي يخوض النسخة المقبلة من بطولة العالم للدفاع عن لقبه- على المرتبة الثانية, فيما حل المنتخب الإسباني في المركز الثالث, بعد أن توج بكأس العالم لكرة القد القدم داخل القاعة سنتي 2000 و2004، واعتلى منصة التتويج الأوروبية سبع مرات.

و تصدر منتخب سيدات البرازيل التصنيف, بعد فوزه بلقب كافة النسخ السبع الماضية من بطولة أمريكا الجنوبية , يليه في الترتيب العالمي منتخب سيدات إسبانيا الذي حصد اللقب الأوروبي ثلاث مرات, بينما جاء في المركز الثالث منتخب سيدات البرتغال الذي اكتفى بمركز الوصيف خلف إسبانيا في نسختين من البطولة القارية.