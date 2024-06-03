بطولة إفريقيا للسباحة المفتوحة أنغولا-2024: الجزائر تحصد 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات

لواندا - انتزع المنتخب الجزائري للسباحة، ست ميداليات جديدة (3 ذهبيات و 3 برونزيتان)، إثر السباقات النهائية لليوم الخامس وقبل الأخير لبطولة إفريقيا للسباحة والمياه المفتوحة-2024 (30 أبريل-5 مايو)، التي جرت اليوم السبت بالعاصمة الأنغولية، لواندا.

وكان المعدن النفيس من نصيب جواد صيود في اختصاصه المفضل: 200 متر أربع سباحات (2د 02ثا 12ج)، و مواطنتاه رانيا نفسي في نفس التخصص بتوقيت (2د 20ثا 59ج) و أمال في مليح في السباق السريع 50 متر سباحة حرة (25ثا 73ج).

و نال رمزي شوشار الميدالية البرونزية لنهائي 200 متر أربع سباحات، كما تحصل الرباعي النسوي: نفسي، مجاهد، ميدوني و شيباراكة، على برونزية سباق التتابع (سيدات) 4 مرات 100 متر أربع سباحات على البرونزية (4د 30ثا 87ج)، بالإضافة إلى برونزية سباق التتابع الرجالي 4 مرات 100 متر أربع سباحات (3د 48ثا 13ج) بفضل الرباعي: صيود، بن زيدون، حمور و بن بارة.

وعقب مرور خمسة أيام من المنافسة رفعت الجزائر حصيلتها إلى مجموع 25 ميدالية، تفاصيلها: 9 ذهب، 5 فضة و 11 برونز.

ويشارك عناصر المنتخب الوطني للسباحة غدا الأحد في اليوم الختامي للبطولة القارية بأمل تحقيق ميداليات جديدة وتحسين حصيلة للجزائر لاحتلال مرتبة مشرفة في جدول الترتيب النهائي للمنافسة.

وسجل المنتخب الجزائري حضوره في فعاليات بطولة إفريقيا للسباحة والمياه المفتوحة لواندا-2024، بعشرة سباحين من بينهم خمس سيدات، تحت إشراف الطاقم الفني الوطني المشكل من الثنائي مولود بوشندوقة و إلياس نفسي، بالإضافة إلى المدير الفني الوطني للاتحاد الجزائري للألعاب المائية، رضا زموري.

ويعتبر الموعد القاري بلواندا محطة تحضيرية للعناصر الوطنية وفرصة لتحقيق الحد الأدنى المؤهل لأولمبياد باريس-2024.