الرابطة الثانية هواة: عين مليلة تؤجل احتفالات أ. آقبو بالصعود, رائد القبة يطيح بنصر حسين داي في "الداربي"

الجزائر - أجل فريق جمعية عين مليلة احتفالات أولمبي آقبو بالصعود التاريخي الى الرابطة الاولى المحترفة, إثر الفوز عليه (1-0) في مجموعة وسط-شرق, في الوقت الذي أطاح فيه رائد القبة بالجار و الغريم التقليدي نصر حسين داي في "الداربي" العاصمي (2-1) عن مجموعة وسط-غرب التي عرفت مواصلة ترجي مستغانم تسيد" الترتيب بعد تغلبه على الضيف وداد بوفاريك (1-0), اليوم السبت ضمن مجريات الجولة الـ25 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم.

وضمن مجموعة وسط-غرب, تمكن رائد القبة من الخروج ظافرا بنقاط "الداربي" العاصمي أمام الغريم نصر حسين داي على أرض الأخير بنتيجة (2-1), في مباراة توقفت لأكثر من نصف ساعة إثر اجتياح أنصار "النصرية" لأرضية الميدان, تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على تأخر فريقهم في النتيجة.

هذا الانتصار, يسمح لأبناء القبة بالحفاظ على مركز الوصافة رافعين رصيدهم الى 57 نقطة, فيما تتأزم وضعية "النصرية" في المركز 12 بمجموع (28 ن), حيث بات الفريق على بعد خطوة من السقوط.

من جهته, حقق المتصدر ترجي مستغانم الأهم, إثر تغلبه على الضيف وداد بوفاريك بهدف نظيف, سمح له ببلوغ النقطة الـ62, ويبدو أن "الحواتة" باتوا الأقرب إلى الصعود رغم تبقي خمس جولات عن النهاية, بينما تتعقد مهمة الوداد في المرتبة 13 بـ(28 ن).

وفي رحلة البحث عن البقاء, حققت شبيبة تيارت فوزا مهما على أحد الفرق المهددة بالنزول, شباب المشرية (1-0), وهو ما يسمح لـ"الزرقاء" بالارتقاء الى الصف التاسع بـ32 نقطة, في الوقت الذي يتواجد فيه الشباب ضمن الركن العاشر من الترتيب بـ31 نقطة.

بالمقابل, سجلت جمعية وهران خسارة أمام المضيف نجم القليعة (0-1), جعلتها تبقى حبيسة المنطقة الحمراء في المرتبة الـ14 برصيد (27 ن), في الوقت الذي يقترب فيه النجم من ترسيم البقاء ببلوغه النقطة الـ34 في المركز السابع.

نفس الشيء عاشه أمل الأربعاء, المنهزم أمام المضيف صفاء خميس مليانة (3-1), وهو ما يبقيه في المركز الـ11 بمجموع (29 ن) بينما ينهي الصفاء (المركز 6, 36) موسمه مبكرا بضمانه البقاء رسميا.

وعاد مستقبل واد سلي بفوز مهم خارج القواعد أمام متذيل الترتيب, شبيبة غير العبادلة (2-1), الأمر الذي يتيح للنادي "البرتقالي" بالابتعاد مؤقتا عن الخطر, بمجموع 32 نقطة في الصف الثامن, فيما لا يحوز أبناء الجنوب سوى على 12 نقطة علما أنهم أول النازلين الى القسم الأسفل.

وفي لقاءين آخرين, فاز أولمبي المدية على الضيف غالي معسكر (4-0), إلا أن ذلك لا يشفع لأبناء "التيطري" بالنزول الى القسم الثالث, بتواجدهم في المرتبة 15 بـ15 نقطة وبفارق 13 خطوة عن أول الناجين, بينما تعادل شباب تموشنت (المركز5, 40ن) أمام الضيف وداد مستغانم (المرتبة 3, 43ن) بهدف لمثله.

تأجيل افراح أولمبي آقبو بالصعود, جمعية عين مليلة أكبر المستفيدين في "معركة" البقاء

وفي مجموعة وسط-شرق, تأجلت احتفالات المتصدر أولمبي آقبو بعد خسارته أمام جمعية عين مليلة (1-0), بحيث ما يزال بحاجة الى نقطتين لترسيم صعود تاريخي الى حظيرة الكبار, علما أن بحوزته 61 نقطة, بينما يجعل هذا الفوز الجمعية أكبر المستفيدين في "معركة" البقاء بارتقائها الى المركز الـ11 بـ30 نقطة, فضلا عن تعثر بقية المنافسين على تفادي السقوط.

وتعقدت مأمورية اتحاد عنابة عقب الهزيمة أمام ثاني الترتيب, مولودية باتنة (1-2), بحيث يبقى "العنانبة" في منطقة النزول وتحديدا في الصف الـ14 ب27 نقطة, فيما يعزز "البوبية" مركزهم بـ48 نقطة.

نفس السيناريو وقع لهلال شلغوم العيد الخاسر أمام المضيف اتحاد خميس الخشنة (0-1), وهو ما يبقي وضعية الهلال على حالها في المركز 13 ب27 نقطة, على عكس الاتحاد الذي لا تفصله سوى نقطة عن ترسيم البقاء.

كما فوت فريق اتحاد الحراش فرصة استقباله لشباب باتنة واكتفى بتعادل بطعم الهزيمة (1-1), الأمر الذي يجعل "الحراشية" يتراجعون الى المرتبة 12 بـ29 نقطة وعلى بعد خطوتين من منطقة الهبوط.

من جانب آخر, حققت جمعية الخروب فوزا ثمينا على حساب الضيف وفاق سور الغزلان (3-0), حيث يرتقي "الخروبية" الى المرتبة الثامنة بحصيلة 33 نقطة, فيما بات الوفاق الأقرب إلى السقوط في المركز 15 وبحوزته 25 نقطة.

من جهتهما, حقق فريقا شباب برج منايل ومولودية قسنطينة فوزا خارج الديار أمام كل من مولودية العلمة (2-0) و نجم التلاغمة (3-2) على التوالي.

ليرسم الفريقان بذلك بقاءهما في الرابطة الثانية, باحتلال "الموك" للصف الرابع (38 ن) و "الكوكليكو" للمرتبة الخامسة بـ36 نقطة, بينما لم يضمن النجم بقاءه بعد بتواجده في المركز التاسع (32ن), اما المولودية فقد ودعت مبكرا هذا المستوى بتذيلها الترتيب ب16 نقطة.

وفي لقاء آخر فاز اتحاد ورقلة على أولمبي المقرن (2 - 0) وهو ما يسمح للاتحاد بالتقدم الى المرتبة السابعة رافعا حصيلته الى 34 نقطة, فيما يتراجع الاولمبي الى المرتبة العاشرة ب32 نقطة.

يذكر أن هذه الجولة انطلقت يوم الخميس بإجراء لقاء مقدم بين اولمبي المدية وغالي معسكر, فيما أجريت بقية المباريات اليوم السبت, ثلاثة منها دون جمهور ويتعلق الأمر بكل من : مولودية العلمة - شباب برج منايل, اتحاد خميس الخشنة - هلال شلغوم العيد, جمعية عين مليلة - أولمبي آقبو.