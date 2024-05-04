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جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي : ميدالية برونزية للمصارعة الجزائرية امينة بلقاضي

  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 17:03     الفئـة : رياضــة
جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي : ميدالية برونزية للمصارعة الجزائرية امينة بلقاضي

دوشانبي (طاجيكستان) - حققت المصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي (63 كلغ) الميدالية البرونزية في الجائزة الكبرى لدوشانبي الجارية بطاجيكستان, عقب فوزها اليوم السبت, أمام الاسبانية كابانا بيريز كريستينا في المواجهة النهائية للاستدراك.

وأدرجت الجزائرية في المجموعة الثانية, أين فازت في المواجهة الأولى أمام اليابانية واتانابي سيكو ثم ضد الألمانية شميدت أغاتا في المواجهة الثانية, قبل أن تنهزم في اللقاء الثالث أمام الايطالية ريسو سافيتا التي سيطرت على المجموعة.

في مرحلة الاستدراك, فازت الجزائرية أمام الروسية باديروفا كاميليا قبل أن تطيح بالإسبانية كابانا بيريز كريستينا في النهائي من اجل الميدالية البرونزية.

وبفضل هذا المشوار, ستدعم البطلة الافريقية رصيدها  بنقاط ثمينة (500 نقطة)  في سباق التأهل الى أولمبياد باريس.

وارتقت بلقاضي مؤخرا إلى المرتبة ال24 برصيد 2512 نقطة في الترتيب العام عقب تحقيها للميدالية الذهبية في المنافسات الفردية للبطولة الإفريقية بمصر - 2024 (أكابر- فردي). وتعد الجزائرية من بين المصارعات المتأهلات للأولمبياد مستفيدة من الحصة القارية.

وسيدخل الجزائري الآخر, محمد المهدي ليلي (+ 100 كلغ), غمار منافسة الجائزة الكبرى لدوشانبي يوم الأحد في المجموعة الثانية امام  نيكاباختزودا نيكرزهوه (طاجيكستان)   .

وكان محمد المهدي ليلي قد اكتفى في البطولة الافريقية بالميدالية الفضية. ولم يتأهل بعد للموعد الأولمبي حيث يحتل المرتبة ال41 برصيد 1136 نقطة في الترتيب العالمي.

وبالإضافة إلى الجزائريين, تعرف الجائزة الكبرى لدوشانبي مشاركة 426 مصارعا (230 لدى الرجال و 196 لدى السيدات) يمثلون 70 بلدا من القارات الخمسة, من أجل الحصول على نقاط اضافية في سبيل التأهل  لأولمبياد-2024 بباريس.

كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي : ميدالية برونزية للمصارعة الجزائرية امينة بلقاضي
  أدرج يـوم : السبت, 04 ماي 2024 17:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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